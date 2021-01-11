И вновь триллион: квартальный план Минфина по новым заимствованиям
На текущей неделе Минфин приступит к исполнению годовой (3.7 трлн руб.) и квартальной (1 трлн руб.) целей по размещению новых ОФЗ. В срочной структуре квартального графика акцент зафиксирован на среднем и длинном участках кривой (по 45% от совокупного объема). Однако, как мы много раз убеждались в прошлые кварталы, данная разбивка не является обязывающей, скорее, постулирует ожидания Минфином сравнительно благоприятных условий для размещения долга на протяжении квартала.
Что касается самих настроений в сегменте ОФЗ в первую торговую сессию 2021 года, позитив от резкого роста цен на нефть как минимум уравновешивается резким ростом доходностей американских гособлигаций и неоднозначным новостным фоном по оси коронавируса-вакцинации. Если сегодня ОФЗ удастся удержать позиции конца 2020 года по доходности – 5.39% в 5 годах, 5.92% в 10 годах – мы восприняли бы это как успех.
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