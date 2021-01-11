Наступивший 2021 год будет для рубля в целом позитивным и, конечно, волатильным. Нефть Brent подорожала почти на 7% с начала года после того, как Саудовская Аравия в одностороннем порядке неожиданно решила сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки в феврале и марте. У лидеров ОПЕК+ разные цели: Саудовская Аравия добивается повышения цен, жертвуя объемом продаж; Россия стремится увеличить добычу, чтобы не уступить долю рынка американским производителям сланца.



Иран в 2021 году, вероятно, восстановит экспорт до немногим меньше досанкционного уровня. Иран уже объявил о планах увеличить поставки на мировой рынок почти 2,3 млн баррелей в сутки, что в 17 раз выше текущих объемов. Согласно последнему прогнозу ОПЕК, общий мировой объем спроса в 2021 году составит 95,89 млн баррелей в сутки против 89,9 млн баррелей в сутки в текущем. Мы полагаем, что рынок переварит иранскую нефть. Мы ориентируемся на $60-70 за баррель в 2021 году.



При этом у нас нет оснований не доверять тому, что вакцины сработают. Риски связаны только с побочными эффектами. Утверждение, что локдауны и вместе с ними рецессия закончатся, является истинным. Федрезерв США, ЕЦБ, Банк Англии и другие ведшие мировые центробанки накачали мировую финансовую систему деньгами. С высокой вероятностью будут дорожать акции, сырьевые товары и криптовалюты. Люди будут становиться богаче и будут больше тратить. Это поддержит спрос и мировую экономику.



С высокой вероятностью мировой печатный станок, прежде всего Федрезерв, и врачи спасут мировую экономику от кризиса. Похоже, что мировая экономика выйдет на докризисный уровень в начале 2022 года, при этом фондовые индексы будут намного выше. Экономическая политика США при Байдене будет намного более логичной и разумной, чем при Трампе. Доллар США будет дешеветь к большинству валют, включая российский рубль и казахстанский тенге.



На фоне ускорения инфляции мы полагаем, что цикл понижения ключевой ставки Банком России подошел к концу. В конце 2021 года Банк России начнет ужесточение монетарной политики. В начале 2021 года годовая инфляция превысит 5%, однако в итоге снизится до таргета ЦБ в 4%. При этом очень вероятно укрепление рубля до 65-67 руб. за доллар и 78-80 руб. за евро. Укрепление российской валюты будет удерживать Банк России от повышения ставок.