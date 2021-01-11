Что случилось на рынках за праздники?
В первые торговые дни 2021 года на мировых рынках произошли важные события.
С моей точки зрения, ключевым и знаковым движением является рост доходности по десятилетним казначейским облигациям США выше 1%. На сегодняшний день доходность выросла уже до уровня 1.11% и с технической точки зрения, открыта дорога к скачку доходности в диапазон 1.25-1.5%.
Это уже начало оказывать влияние на мировой валютный рынок, где доллар в последние дни заметно укрепился к основным валютам, индекс доллара вышел к уровню 90.5. Пока мировой рынок акций держится, снижение небольшое, видимо, пока осваивают старые заказы инвесторов.
Инвестдома пытаются сохранить лицо, подтверждая позитивные прогнозы на текущий год. В Goldman Sachs придумали, что такой рост доходности, который происходит на ожиданиях подъема экономики, даже позитивен для emerging markets, вот если бы доходность росла из-за ожидания сворачивания монетарных стимулов, тогда это другое дело.
Логика тут, как в определении причины смерти в эпоху коронавируса: больной болел раком, но умер от коронавируса. Думаю, что инвесторов мало успокоят рассуждения подобного рода. Важен будет итог – больной умер.
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