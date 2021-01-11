В начале 2021 года золото подорожало до $1 960 за унцию, но затем его котировки начали снижаться и в минувшую пятницу опустились почти на $90, а сегодня утром достигли $1 820 за унцию. Эта коррекция была обусловлена тем, что перестал слабеть доллар, а реальные и особенно номинальные ставки в США резко повысились (доходность 10-летних американских гособлигаций выросла почти на 20 б. п. до 1,1%). Это произошло после победы демократов на выборах в Сенат в штате Джорджия, что позволило им получить большинство в обеих палатах Конгресса США. На этом фоне повышается вероятность того, что администрация Джо Байдена примет новый пакет фискального стимулирования объемом несколько триллионов долларов (эта программа включает увеличение выплат каждому взрослому американцу с $600 до $2 000).

В этих условиях рынки опасаются существенного роста инфляции в США и начинают закладывать в котировки более раннее ужесточение политики ФРС. На риск повышения инфляции указывает и резкий рост зарплат в США: в декабре они увеличились на 0,8% по сравнению с ноябрем, тогда как число рабочих мест вне сельского хозяйства снизилось на 140 тыс., что говорит о необходимости продолжить стимулирование. Отметим, что, по мнению некоторых членов совета управляющих ФРС, сворачивание программы количественного смягчения может начаться уже в конце 2021 года, если ситуация в экономике будет благоприятной.

Доллар сегодня с утра продолжал дорожать на фоне повышения доходности гособлигаций США. Впрочем, эта негативная для рынка золота тенденция, по нашему мнению, вскоре может пойти на спад, если в США будут зафиксированы низкие темпы потребительской и производственной инфляции, а руководство Федрезерва снова проявит мягкость. При этом следует отметить, что соотношение долга и ВВП в США продолжает расти, тогда как процентные ставки близки к историческим минимумам. Американское правительство и ФРС, безусловно, отдают себе отчет в том, что долги надо платить, а чем ниже процентные ставки, тем дешевле обходится обслуживание долговых обязательств. В центре внимания сегодня будут комментарии представителей ФРС США Рафаэля Бостика и Роберта Каплана, которые могут прокомментировать недавний рост ставок в США и потенциальные действия Федрезерва. Мы полагаем, что пока золото останется под давлением, а поддержка будет расположена на уровнях $1 820, $1 811 и $1 790 за унцию.