Акции "РусГидро" поддерживают оптимистичные ожидания
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ТГК-2 (+4,33%), ОГК-2 (+4,32%) и бумаги РусГидро (+3,80%). В лидерах снижения были котировки НЛМК (-2,39%), и бумаги МРСК ЦП (-1,80%).
Бумаги РусГидро в понедельник, вероятно, поддерживает опубликованная в СМИ статья, в которой содержатся более оптимистичные, чем ранее обнародовала сама компания, планы по основным финансовым показателям на 2025 год.
С технической точки зрения акции РусГидро на повышенных объемах стремятся к пику с июня прошлого года 0,8401 руб., достижения которого на этой неделе нельзя исключать при сохранении поддержек 0,8250 руб. и 0,8100 руб. Впоследствии бумаги при прочих равных могут пойти на штурм 0,8500 руб. В целом до преодоления указанных поддержек имеет смысл сохранять краткосрочные “длинные” позиции, а среднесрочные держать при положении котировок выше 0,7800 руб.
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