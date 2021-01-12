Вчера преобладала положительная динамика. Лидерами роста стали бумаги Русснефти (+10,26%). В аутсайдерах оказались акции НЛМК (-2,78%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 74.

Индекс Московской биржи обновил максимум. С конца 2020 года бенчмарк вырос почти на 6%. При этом торговые обороты в первый полный рабочий день нового года значительно превысили среднедневные. Рынок не реагирует на внешний негатив. Полагаем, что рост обеспечили в основном локальные инвесторы. Котировки Сбербанка (+2,10%) обновили максимум на высоких объемах. Ожидаем, что зависимость динамики российского рынка от ситуации на внешних площадках сохранится, но будет слабо выражена до конца недели.

Рубль сохраняет спокойствие. Российская валюта не укрепляется, несмотря на рост цены на нефть до максимума за 11 месяцев. Отчасти 15%-е отклонение от курса, который был 11 месяцев назад, объясняется повышением долговой нагрузки с 12,9% приблизительно до 18% от ВВП за этот период, а также увеличением денежной массы на 8%. Кроме того, сейчас нет значительных продаж для налоговых выплат, а рублевая ликвидность под новые размещения пока не востребована. Тем не менее мы ожидаем, что фундаментальные факторы перевесят. И, хотя возврат к прежним уровням, на наш взгляд, невозможен, ожидаем снижения курса USD/RUB в диапазон 70-72 к концу января.

Ожидаем смешанную динамику. По нашим расчетам, зависимость от внешних факторов сохранится. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3450-3550 пунктов.