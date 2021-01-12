В понедельник в течение дня оптимизм инвесторов на рынке акций, во многом связанный с перспективами расширения мер поддержки экономики в США, сменился более осторожным поведением. Участники рынка, вероятно, могут изменить свои оценки сравнительной привлекательности бумаг исходя из ожидаемой доходности (в том числе, дивидендной), приняв во внимание повышение доходности по американским суверенным долговым инструментам. В итоге НЛМК (NLMK) подешевел на 3.3%, Северсталь (CHMF) – на 2.2%, Татнефть (TATN) – на 1.0%. В плюсе закрылись РусАл (RUAL, +2.8%), Новатэк (NVTK, +2.4%), Сбербанк (SBER, +2.5%).

Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции группы ГАЗ (GAZA) подорожали на 39.9%, привилегированные (GAZAP) – на 23.5%, обыкновенные акции РуссНефти (RNFT) – на 10.3%, ТГК-2 (TGKB) – на 8.4%.

Фондовые индексы США в пятницу понизились на 0.3% — 1.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 1450 пунктов – 1470 пунктов по индексу РТС. Инвесторы, судя по динамике доходности UST, закладывают в ожидания сценарий усиления инфляционного давления, который может оказаться благоприятным для сырьевых рынков (а значит, и для рынка акций РФ), но в краткосрочной перспективе движение вверх на рынках акций носит неуверенный характер из-за неопределенности в отношении расширения мер поддержки экономики в США, а также в отношении перспектив снятия социальных ограничений, введенных ранее в связи с пандемией. На валютном рынка в начале торгов возможна консолидация немногим ниже уровня 75.0 по паре доллар-рубль.