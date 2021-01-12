Вчера ключевые фондовые индексы США завершили торговую сессию в минусе. На рынки повлияло рассмотрение вопроса об импичменте Дональда Трампа. Напомню, вчера в Палате представителей Демократическая партия США провела голосование с целью призвать вице-президента Майка Пенса принять меры по отстранению президента Трампа после того, как группа его сторонников прорвалась в здание Конгресса. По итогам сессии Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,29%, до 31008,69 п., S&P 500 ушел в минус на 0,66%, до 3799,61 п., а NASDAQ снизился на 1,25% и закрылся на уровне 13036,43 п.

Европейские фондовые индексы снизились в понедельник после роста до 10-месячного максимума на прошлой неделе. Поводом для частичной фиксации прибыли стали сообщения о рекордных показателях заболеваемости и госпитализаций с COVID-19 на фоне сохранения жестких ограничений в большинстве стран Европы. STOXX Europe 600 в ходе торгов просел на 0,7%, до 408,4 п., немецкий DAX и французский CAC 40 снизились на 0,8%, а британский FTSE 100 упал на 1,1%.

Отечественные фондовые индексы в первый день недели закрылись в зеленой зоне. Индекс МосБиржи вырос на 0,8%, до 3482,48 п., номинированный в долларах Индекс РТС вырос на 0,21%, до 1466,56 п. на фоне ослабления рубля. Отечественные рынки были поддержаны новостью о выдаче разрешения на клинические испытания вакцины «Спутник лайт». По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, однокомпонентная вакцина не имеет такой высокой эффективности, как «Спутник V», но станет эффективным решением для многих стран, проходящих пик заболеваемости COVID-19. Испытания «упрощенной» вакцины продлятся до декабря 2021 года.

Сегодня для отечественного рынка складывается нейтральный внешний фон. К 8:30 мск котировки фьючерсов на S&P 500 растут на 0,02%. На азиатских площадках наблюдается разнонаправленная динамика: растут китайский CSI 300 (+1,55%), японский Nikkei 225 (+0,11%), гонконгский Hang Seng (+0,6%), а корейский KOSPI теряет 2,26%. Долларовый индекс DXY растет на 0,14%.

К 8:00 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,13% и находятся у отметки $55,59, февральские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в минусе на 0,08% на уровне $52,23. Цены на нефть снижаются на фоне роста числа зараженных коронавирусом по всему миру, однако ожидания сокращения запасов сырой нефти в США помогли избежать более ощутимого падения. К 7:52 мск котировки золота прибавляют 0,27% и находятся у отметки $1830,3 за тройскую унцию.

Касательно макроэкономической статистики отмечу, что сегодня вечером будут опубликованы окончательные данные по инфляции в РФ за декабрь и 2020 год. Консенсус г/г составляет 4,7%.

Во вторник акции ПАО «ММК» и ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» последний день торгуются с дивидендами за 9 месяцев 2020 года. ММК выплатит дивиденды в размере 2,391 рубля на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 4,12%. НКХП выплатит 10,92 рубля на акцию, что при текущей цене принесет акционерам компании 2,3% доходности.