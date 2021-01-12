Российский рынок акций вчера продолжил рост на слабо негативном внешнем фоне. Америка и нефть снижались, доллар рос: инвесторы отыгрывали продолжающийся рост заболеваний коронавирусом в мире и намерение демократов объявить Дональду Трампу импичмент.

Однако все это не помешало Индексу Мосбиржи прибавить по итогам дня 0,8%. В середине торгов рост был еще большим, и рублевый индикатор рынка преодолевал отметку 3500 пунктов.

Единственным объяснением этого может служить продолжающийся приток средств инвесторов на рынок акций. Причем складывается впечатление, что деньги преимущественно идут изнутри страны.

Впрочем, уверенных «бычьих» настроений уже нет, бумаги торговались разнонаправленно. Не удержался в плюсовой зоне «Норильский Никель», потеряв по итогам дня процент из-за снижения цен на его основную продукцию. На 2% вырос Сбербанк, поводом для чего стало сообщение о возможной покупке одного из крупнейших отечественных онлайн-ритейлеров «Ситилинк».

В минуте отторговались черные металлурги, реагируя на начавшийся откат мировых цен на сталь. Скорее всего, это явление временное, стоимость стали может порасти еще месяца 2-3. Так что бумаги можно аккуратно подбирать на просадках, в том числе в расчете на щедрые дивиденды.

Сегодня с утра внешний фон складывается слабо позитивным. Подрастают американские фьючерсы, от отметки 1,215 наметился разворот пары евро-доллар, в плюсе торгуются промышленные и драгоценные металлы, а также нефть.

Так что у российского рынка акций есть все шансы подрасти и вновь уйти по индексу Мосбиржи выше 3500 пунктов. Спекулятивно рекомендуем обратить на излишне перепроданную вчера «Роснефть». Внимательно следим за «Газпромом»: появление новостей о ходе достройки «Северного потока 2» способно отправить бумаги компании в сторону 250 руб.

По-прежнему интересна электроэнергетика, отставшая от роста рынка в последнее время.

Однако Индекс Мосбиржи технически выглядит перекупленным. Скорее всего, коррекции избежать не удастся. Тем более, на наш взгляд, в рынке не в полной мере заложены санкционные риски со стороны готовящегося сесть в главное кресло Белого дома Джо Байдена.

Рубль попытается отыграть часть вчерашних потерь, но пока отметка 73 по паре доллар-рубль остается непроходимой стеной. При появлении любой негативной информации можно ждать очередную волну девальвации российской валюты с первой целью 76 руб за доллар.