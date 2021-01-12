Стратегия ставки против денег остаётся главной на рынках
Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Дорожают нефть и промышленные металлы. Азиатские индексы преимущественно торгуются в плюсе. Рост доходностей по казначейским обязательствам США на рынке воспринимают в качестве временного явления. В течение дня ситуация может существенно поменяться, так как на вторник запланированы многочисленные выступления представителей ФРС.
В целом, стратегия ставки против денег остаётся главной на рынках. Для российского инвестора сегодня стоит обратить внимание на окончательную оценку инфляции за декабрь. Совет директоров «ЛУКОЙЛ» рассмотрит итоги за 2020 год и огласит планы на новый год. Московская Биржа сообщит объёмы торгов за декабрь. Акции ММК будут торговаться последний день с дивидендами 2,391 рублей на бумагу.
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