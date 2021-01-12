Российский рынок акций начал неделю с попытки снижения, однако утренняя просадка понедельника была быстро выкуплена. Индекс МосБиржи продолжил уверенно двигаться наверх и переписал исторические максимумы, поднявшись в моменте выше 3500 п. После достижения этой отметки фаза роста приостановилась.

Объемы торгов вновь увеличились, достигнув максимального с конца ноября значения в 151 млрд руб., что свидетельствует о высоком интересе к российским акциям. Повышенный спрос по-прежнему главным образом сосредоточен в голубых фишках. Их устойчивая опережающая динамика относительно индекса акций компаний средней и малой капитализации продолжается с начала ноября прошлого года.

Серия роста в индексе МосБиржи продолжается уже девять сессий подряд. Технические индикаторы указывают на очевидную перегретость. Взгляд на горизонте ближайших недель осторожный. И хотя общий тренд остается растущим, до конца января отмечаем повышенные риски начала торможения тенденции с возможностью формирования полноценного отката. Это может быть связано как с остановкой ралли на западных площадках, так и с коррекцией на рынке нефти на фоне накопленной перекупленности.

Индекс МосБиржи сейчас находится на 21% выше своей 200-дневной скользящей средней (SMA). Это максимальное отклонение за последние шесть лет. В такой ситуации для локальной волны снижения даже не нужно появления каких-то чрезмерно негативных новостей. При этом стоит помнить о геополитических рисках, связанных с переходом контроля за Белым домом и Конгрессом США к демократам.

Как раз именно геополитика вкупе с ростом инфляционных ожиданий сейчас являются причинами того, что курс USD/RUB не показывает привычного снижения вслед за выросшими ценами на нефть. Эта осторожность участников на валютном рынке в ближайшие недели должна сохраниться. По доллару может быть актуален широкий коридор 73–76.

Кроме того, отметим шестидневный рост доходности по американским гособлигациям — это в том числе негативный сигнал для длинных рублевых бондов и позитивный для USD/RUB. Пространства для существенной положительной переоценки ОФЗ сейчас не наблюдается.

Говоря о рисках коррекции российского рынка акций, не стоит воспринимать потенциальный откат в качестве полного разворота тренда. Ключевые внешние факторы пока на стороне покупателей. Стоимость нефти Brent в рублях находится около 4140 — это комфортные средние уровни, которые были до начала пандемии в 2019 г.

Обозначить точную дату остановки растущей тенденции в текущих условиях невозможно. Локальный перелом может произойти как сегодня, так и на следующей неделе. Общий долгосрочный взгляд предполагает удержание длинных позиций, но если говорить о краткосрочных спекуляциях, то формирование новых длинных позиций широким фронтом сопряжено с повышенными рисками. По индексу МосБиржи важными среднесрочными уровнями сопротивления выступают отметка 3520 и диапазон 3600–3610 п.

Помимо самого индекса новые рекорды вчера установили акции Сбербанка, Новатэка, Норникеля, TCS Group. Среди голубых фишек умеренно позитивная техническая картина сохраняется в акциях Лукойла, Газпрома, Интер РАО. Далеки от перегретости такие консервативные дивидендные истории как МТС и Юнипро.

В последнее время появляется много вопросов о том, стоит ли временно выходить из долгосрочного лонга. Если беспокоит фактор рыночной перекупленности, то проще не фиксировать длинные позиции по всему портфелю, а просто хеджироваться шортом фьючерсов на индексы.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник незначительно снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,15%, нефть Brent в минусе на 0,1% и находится около уровня $55,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия понедельника.



