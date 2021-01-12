Российский рынок акций начал вчера день небольшим снижением под влиянием слабых цен на нефть и отсутствия оптимизма на внешних рынках. Днем индексы вышли в плюс, однако к вечеру из-за слабости рубля индекс РТС растерял весь прирост и завершил сессию с нулевым изменением, индекс же Мосбиржи прибавил 0,8% по итогам торгов.

На внешних площадках позитивные настроения прошлой недели, поддержанные перспективой новых фискальных стимулов в США, которые пообещал будущий президент Джо Байден, сменились опасениями дальнейшего ухудшения экономической ситуации из-за разрастания эпидемии в Европе и Америке, несмотря на начало массовой вакцинации. Политическая турбулентность в Вашингтоне также добавляет негативных настроений инвесторам. Представители демократов в Конгрессе США намерены уже завтра поставить вопрос об импичменте президента Трампа, если вицепрезидент Майк Пенс не задействует 25-ю поправку к конституции, чтобы прекратить президентство Трампа досрочно.

В то же время, по сообщению Bloomberg, Пенс и Трамп вчера договорились доработать вместе президентский срок до конца. По итогам торгов индекс EuroStoxx50 отступил на 0,7% от 10-месячного максимума, S&P 500 просел на 0,7% после нескольких дней роста, а Nasdaq потерял 1,3%. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в ходе виртуальной дискуссии, организованной Ротари-клубом Атланты, допустил сокращение объема выкупа облигаций, поскольку есть некоторая вероятность того, что экономика восстановится несколько больше, чем прогнозируется. В то же время Бостик не ожидает, что это произойдет в текущем году.

Более актуальным является 2022 год, возможно, его вторая половина или даже 2023 год. Пока ряд секторов экономики нуждается в поддержке, и к марту, как полагает глава ФРБ, будет ясно, где поддержка наиболее востребована. Причем, по мнению Бостика, нормализовать покупки активов необходимо прежде, чем принимать решения об изменении процентной ставки. Нефтяные котировки находились вчера в небольшом минусе под влиянием укрепления доллара США. Сегодня они почти не меняются, азиатские фондовые индексы двигаются разнонаправленно, фьючерсы на основные индексы Европы и США консолидируются у вчерашних уровней. Российский рынок начнет день без заметных изменений индексов.