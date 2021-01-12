ОФЗ начинают год снижением цен
Рублевые облигации начали год в красной зоне. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 5,98% годовых (+7 б.п.). Продажи в российских бумагах проходили вместе с остальными ЕМ на фоне роста доходности евробондов развитых стран. Так, доходность UST-10 выросла с начала января на 23 б. – до 1,15% годовых (максимум с февраля прошлого года). Давление на рынок оказывает рост инфляционных ожиданий в США, а также более оптимистичные перспективы принятия новых бюджетных стимулов в США после получения демократами большинства в Конгрессе. При этом российские рублевые и еврооблигации выглядят лучше рынка благодаря росту нефтяных цен на 8% с начала года.
На текущей неделе доходность 10-летних ОФЗ может сместиться в диапазон 5,95 – 6,15% годовых, продолжая отыгрывая рост доходности облигаций на глобальном рынке. Внутренних факторов пока недостаточно, чтобы компенсировать ухудшение внешнего фона. Минфин РФ в I квартале планирует разместить новый госдолг на 1 трлн руб., в то время как банковская система перешла в состояние структурного дефицита ликвидности.
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