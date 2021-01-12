Наступил новый 2021 год, с которым очень многие связывают особые надежды. Главная надежда – это, безусловно, окончание коронавирусной эпидемии и начало перехода к нормальной жизни. Естественно и участники фондового рынка ждут того же. Однако уже сейчас можно сказать, что для рынка этот год будет чрезвычайно тяжелым и нервным. Да, начался он с уверенного роста. Но это скорее инерционный рост как продолжение того ралли, которое мы наблюдали в течение всего ноября и декабря.

Ожидания и реальность

Причиной этому было ожидание двух вещей – все того же окончания эпидемии и стремительно разворачивающейся на глазах у всех программы вакцинации, а также ожидание больших денег в рамках программ финансирования помощи населению и стимулирования бизнеса.

И то, и другое уже случилось и, самое неприятное, и то, и другое уже отыграно на рынке.

Весь позитив уже в ценах и, если честно, особо расти в данный момент уже некуда. А вот негатив, связанный, прежде всего, с серьезным падением прибыли бизнеса и также с возможным затягиванием процесса выхода мировой экономики из кризиса, еще до конца точно не учтен. Поэтому он – этот самый негатив – может повлечь за собой весьма печальные последствия.

Однобокий пузырь

В связи с этим, конечно же, актуален вопрос, который задают многие аналитики – насколько реалистично отражает текущую действительность американский фондовый рынок, и нет ли на рынке пузыря? К великому сожалению, приходится констатировать, что фондовый рынок демонстрирует явные признаки отрыва от действительности, и пузырь реально надувается, становится все больше и больше.

Однако пузырь этот достаточно однобокий.

Явный перегрев мы наблюдаем, прежде всего, в акциях технологического сектора, многие из которых за 2020 год выросли на многие десятки, а иногда и на сотни процентов. Неадекватность этого роста вполне очевидна, какими бы хорошими ни были бизнесы самих компаний.

В качестве показательного примера можно привести акции компании Zoom Video Communications (ZM), которые в начале 2020 года стоили менее 70 долларов, а к середине октября почти 600 долларов за акцию. Да, потом началась коррекция и к началу 2021 года цена этих акций снизилась до 350 долларов. Вроде бы коррекция существенная, но все равно это в 5 раз больше, чем было год назад!

Все же Zoom относительно небольшая компания, и ее влияние, а также влияние ей подобных компаний на рынок в целом относительно невелико. А вот очень большую опасность для рынка представляет серьезная перекупленность акций гигантов и, прежде всего, таких компаний как Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) и Microsoft (MSFT), чья доля в фондовых индексах составляет более 20% и поэтому их влияние на общую ситуацию на рынке катастрофически огромно.

Вообще надо отметить, что весь рынок рос и достиг нынешних запредельно высоких отметок в 2020 году во многом благодаря росту именно этих компаний.

А сейчас к этой когорте прибавилась еще и безумная Tesla (TSLA), чьи акции были включены в индекс S&P500 только в конце декабря прошедшего года. А в том, что акции Tesla рухнут, уже никто практически не сомневается. Ведь они только за последний год выросли с 90 до почти 900 долларов, то есть почти в 10 раз!

Поэтому, если вдруг начнутся негативные процессы в акциях больших компаний, то точно никому мало не покажется, и они легко и просто утянут весь рынок на дно. Вот только где находится это дно, никто не знает. Аккумуляторы от Tesla никого не зарядили

Возможности

Все же не все так печально, как может показаться. Вакцинация действительно набирает ход и у нас есть реальные шансы увидеть в этом году конец эпидемии. Как только это проявится в явном виде, то это станет мощным позитивным толчком для захода инвесторов в акции компаний-лузеров, наиболее сильно пострадавших от эпидемии.

Список этих компаний велик и включает в себя в первую очередь авиаперевозчиков, управляющих отелями и курортами, организаторов круизов и путешествий. Серьезный толчок в развитии получат также рестораторы. Особенно это касается таких сетей ресторанов быстрого питания как McDonald’s (MCD), Starbucks (SBUX) и Chipotle Mexican Grill (CMG). Ну и, безусловно, на фоне процесса восстановления экономики пойдут вверх акции многих промышленных компаний.

Поэтому, оценивая перспективы и возможности, которые имеются сейчас по отношению к 2021 году, стоит ставить, пожалуй, именно на выше перечисленные сектора и компании.

Кроме того, очень привлекательными для инвестирования были и остаются медицинские и биотехнологические компании, к которым в нынешних непростых коронавирусных условиях будет приковано особое внимание. Выбор в этом сегменте чрезвычайно велик – можно брать акции чуть ли не любой медицинской компании, и вы не прогадаете.

Но особое внимание стоит обратить в этом году на акции таких компаний как Gilead Sciences (GILD), Biogen (BIIB) и AbbVie (ABBV), которые имеют очень хорошие перспективы для существенного роста.

Подводя итог всему выше сказанному, хочется отметить, что главное для инвесторов в 2021 году – это внимательно следить за развитием событий, не терять голову в случае возникновения критических ситуаций и пользоваться благоприятными моментами для входа в рынок при значительном падении котировок. Поэтому 2021 год однозначно будет годом возможностей, и нужно не пропустить эти возможности мимо себя.