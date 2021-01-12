В базовом сценарии ожидаем, что 2021 год будет более спокойным для российской экономики и курса рубля, чем 2020 год. По нашим оценкам, в новом году среднегодовой курс рубля составит 72 к доллару и 89 к евро. На конец 2021 года ожидаем увидеть рубль в диапазоне 72-77 к доллару и 88-93 к евро.

В первом полугодии ожидаем укрепления рубля до 68-73 к доллару и 85-90 к евро. В пользу укрепления рубля выступят несколько факторов.

Во-первых, это высокий спрос на активы развивающихся рынков на ожиданиях уверенного восстановления мировой экономики.

Рынки закладываются на то, что в начале следующего года в ведущих экономиках начнется массовая вакцинация от коронавируса. К середине 2021 года большая часть населения в развитых и крупных развивающихся странах получит вакцину, что позволит отменить ограничения на деловую активность. Мировая экономика начнет уверенно восстанавливаться, возрастет спрос на сырьевые товары и активы развивающихся рынков. Компании начнут расширять бизнес, увеличивать инвестиционные программы и привлекать сверхдешевое по историческим меркам финансирование. В отсутствие внешних шоков в новом году ожидается стабильный приток капитала в российские активы, что поддержит рубль.

Во-вторых, ведущие мировые Центробанки – ФРС и ЕЦБ – продолжат держать рекордно низкие ставки и покупки активов.

Расширение глобальной денежной массы будет приводить к росту цен на активы, ослаблению доллара на мировом валютном рынке и притоку капитала в активы развивающихся рынков. Дополнительную поддержку американской и европейской экономикам и рынкам окажут новые фискальные стимулирующие программы, финансировать которые будут в основном ФРС и ЕЦБ.

В-третьих, на фоне восстановления глобальной экономики возрастет спрос на нефть.

Ожидаем, что в 2021 году цены Brent закрепятся выше $50 за баррель. Страны ОПЕК+ смогут смягчить ограничения на добычу нефти в 2021 году. Это позволит России постепенно нарастить добычу нефти и повысить приток валютной выручки в страну. Негативным фактором для рынка нефти может стать ослабления санкций США на Иран. В этом сценарии исламская республика может нарастить добычу и экспорт нефти на 2 млн б/с и повредить хрупкому восстановлению нефтяного рынка.

В первом квартале сезонно крепкий текущий счет позволит рублю укрепиться до 68-73 к доллару и 85-90 к евро.

Дополнительную поддержку рублю окажут карантинные ограничения в России и мире, которые ограничивают выездной туризм и спрос на валюту.

Зимой ожидается пик заражений COVID-19 в России и мире, который с весны, вероятно, пойдет на спад.

Во втором полугодии ожидаем постепенного ослабления курса рубля в сторону 72-77 к доллару и 88-93 к евро. По мере взятия ситуации с вирусом под контроль, восстановления мировой экономики, открытия границ будет восстанавливаться спрос на импортные товары, возобновится внешний туризм, повысится спрос на валюту. Давление на рубль также окажут выплаты дивидендов российскими компаниями иностранным инвесторам и погашения по внешнему долгу.

Фактором повышенной неопределенности и одним из главных источников риска для рубля в 2021 году является политика новой администрации США в отношении России.

20 января, как ожидается, состоится инаугурация Дж.Байдена. С приходом новой администрации возможно усиление санкционного давления на Россию. В базовом сценарии мы не ожидаем введения жестких санкций в отношении России (запрет на рублевый госдолг, ограничения на торговлю нефтью или долларовые операции банков). Возможны точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании или газопровод Северный поток 2.

Также потенциальной угрозой для российской экономики и рубля могут стать мутации коронавируса или проблемы с вакцинацией.

В этом случае восстановление глобальной экономики и спроса на нефть замедлится, а спрос на активы развивающихся рынков снизится. В то же время отметим, что граждане, бизнес и власти приспособились к функционированию в режиме пандемии. Поэтому третья волна вируса, вероятно, окажет меньшее воздействие на мировую и российскую экономики.

Возможное ускорение инфляции в мире, в том числе из-за роста цен на продовольствие и другие сырьевые товары, вкупе с восстановлением экономики США может спровоцировать ожидания более раннего сворачивания стимулирующих мер ФРС. Это будет негативным фактором для рынков и экономики, который может привести к оттоку капитала с развивающихся рынков и ослаблению рубля.

В базовом сценарии ожидаем, что российская экономика вырастет на 2,8% в 2021 году. Дополнительную поддержку экономическому росту будет оказывать сохранение мягкой монетарной политики в России и мире. В базовом сценарии ожидаем, что инфляция в России к концу 2021 г. замедлится до 3,7%. Ограничительные меры будут сдерживать экономическую активность, потребительский спрос и рост цен. Также повышенная безработица, провал в доходах за время коронакризиса и социальное дистанцирование будут ограничивать потребительскую активность и инфляционное давление. Замедление инфляции позволит Банку России еще один раз снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 4%. Нормализация ДКП и постепенное повышение ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6%, вероятно, начнется в 2022 году.

Одним из главных вызовов для России в ближайшие годы станет перестройка экономики в сторону меньшей зависимости от нефти.

Давление на нефтяные цены в среднесрочной перспективе будут оказывать зеленые тенденции в мире, углеродные налоги, переход на электромобили, политика новой администрации США и курс Европы на снижение зависимости от углеводородов.



