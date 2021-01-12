Начало нового календарного года для рынка ликвидности показало сразу два неоспоримых факта – структурный профицит ликвидности практически «обнулился» (30 млрд руб. против 2.8 трлн руб. в начале 2020 года), а спрос на инструменты рефинансирования вырос. Вчера на аукционе по размещению 1-месячного РЕПО Банка России спрос составил 1.1 трлн руб. (+300 млрд руб. против декабрьского аукциона). При этом остатки на корсчетах и депозитах в Банке России лишь в последние дни периода усреднения (до 12 января включительно) достигли 3.15 трлн руб. и 1.06 трлн руб., соответственно, что едва можно считать признаком избытка средств.

Бюджетный фактор сыграл минимальную роль в «исчезновении» структурного профицита.

Однако, надежды на восполнение потерь за счет бюджетных трат также не оправдались – этого и стоило ожидать в соответствии с принципами формирования ликвидности.

Тем не менее, поступившие в последние дни декабря бюджетные средства пополнили баланс ликвидности на 1.4 трлн руб. за месяц (4.3 трлн руб. за весь год). Однако с учетом особенностей финансирования бюджета – заимствования на внутреннем рынке и изъятие бюджетных депозитов из банков – чистый вклад бюджетного фактора сократился до 120 млрд руб. в декабре (-155 млрд руб. по итогам года).

В начале 2021 года чистый вклад бюджета в баланс ликвидности может даже уйти далеко в отрицательную зону (0.5-0.7 трлн руб.), так как бюджетные органы предпочитают минимизировать траты в январе-марте, а целевой объем Минфина по заимствованию на внутреннем рынке (1.0 трлн руб.) едва ли будет оперативно возвращен на среднесрочные депозиты.

Еще менее предсказуемой остается спрос на наличность. В 2020 году изъятие средств населением со счетов достигло 2.5 трлн руб., став основной причиной сокращения профицита.

Это, вероятно, было обусловлено кризисным периодом в экономике и снижением процентных ставок, что повысило ценность наличности как средства сбережения.

С ноября прошлого года спрос на наличность начал приходить в норму в соответствии с сезонной моделью. Однако это не гарантирует быстрого возврата всех средств на счета в начале 2021 года, поэтому любые признаки турбулентности в экономике будут негативно сказываться на возврате наличности на текущие счета.

Для межбанковского рынка фондирования подобные условия могут стать поводом нарастить борьбу за доступные средства, а также сохранить (или даже нарастить) интерес к среднесрочным инструментам РЕПО с Банком России. Для краткосрочных процентных ставок (Ruonia о/н и валютный о/н своп 4.08%) это останется поводом сократить частые провалы относительно от ключевой ставки, а для среднесрочных (Mosprime 3 мес. 4.90%) – сохранить текущие уровни с оглядкой на стоимость бюджетных депозитов.



