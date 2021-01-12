На глобальных рынках с начала года существенно усилился аппетит к риску. Этому способствовали заявления Дональда Трампа о готовности передать власть новоизбранному президенту США Джо Байдену и ожидания расширения экономических стимулов при приходе команды Байдена к власти. На таком фоне росли котировки акций и сырьевых активов. Однако улучшение рыночных настроений стало причиной и роста ставок по 10-летним казначейским облигациям США до уровня выше 1%. Такое движение на рынке американских облигаций привело к некоторой коррекции цен евробондов развивающихся стран. В результате с начала года индексы еврооблигаций Euro Cbonds IG Corporate EM и Euro Cbonds IG Russia потеряли 0,7% и 0,2% соответственно.

Потенциал дальнейшего роста ставок по гособлигациям США в текущих условиях мы оцениваем как невысокий. Следовательно, евробонды развивающихся стран остаются интересными для инвестирования благодаря привлекательной доходности к погашению.

На рублевом долговом рынке ввиду новогодних каникул торговая активность была низкая. Инвестиционная привлекательность рублевых облигаций сохраняется – данные инструменты предлагают лучшую доходность в сравнении со ставками по ОФЗ, депозитам и инфляции.

Рубль

С начала года мы можем наблюдать рост аппетита к риску в глобальном масштабе благодаря ожидаемому усилению стимулирующей политики в США. Это стало одной из причин роста котировок нефти марки Brent выше $55 за баррель. На таком фоне российская валюта может в ближайшее время перейти к укреплению. Целевой краткосрочный диапазон, по нашим оценкам, составляет 73-75 рублей за доллар. При этом в случае сохранения оптимистичных настроений на глобальных рынках российская валюта, вероятно, будет торговаться вблизи нижней границы данного диапазона.