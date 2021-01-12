Вчера, в первый полноценный рабочий день года, ОФЗ торговались в красной зоне. Снижение котировок оказалось довольно существенным, большинство выпусков потеряли не менее 0,2% от номинала, но объем торгов был крайне низким. Возможно, распродажи были отчасти связаны с тем, что на рынке долговых обязательств США с начала года выросли доходности, стимулировав глобальных инвесторов увеличить вложения в американский долг за счет сокращения инвестиций на развивающихся рынках.

Также вчера в течение дня наблюдалось снижение нефтяных котировок (хотя они оставались выше отметки 55 долл./барр. для нефти марки Brent), которое сопровождалось ослаблением рубля. Максимальное падение цен зафиксировано на дальнем участке кривой: ОФЗ 26225 с погашением в 2034 г. и ОФЗ 26230 с погашением в 2039 г. потеряли более 1% от номинала. Доходность же этих выпусков вчера выросла на 10–11 б.п., что также близко к максимальному росту доходности вдоль суверенной кривой. По итогам дня доходность самых длинных ОФЗ 26230 превысила 6,5%, достигнув 6,54%.

Сегодня Минфин должен объявить комбинацию бумаг для завтрашних аукционов. Уже сейчас ясно, что в нынешней ситуации ведомство должно выбрать защитную тактику и, вполне вероятно, ограничится предложением лишь одного относительно короткого выпуска с фиксированным купоном. Также Минфин может предложить линкер ОФЗ 52003, который пользуется спросом в условиях растущей инфляции. При этом в любом случае рассчитывать на значительный объем размещений завтра не приходится.