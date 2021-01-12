Вчера в начале дня котировки золота упали до $1 820 за унцию, но затем начали консолидироваться около $1 840 за унцию и завершили день ближе к $1 850 за унцию. Такая динамика наблюдалась, несмотря на то что доходность гособлигаций США продолжала расти, а доллар укрепился еще на 0,4% против корзин валют развитых и развивающихся рынков. Как мы отмечали вчера, рынки стали уделять больше внимания потенциальным негативным последствиям, связанным с увеличением стимулирования в США (в их числе, например, более раннее ужесточение политики ФРС). На этом фоне растут доходности гособлигаций США, а цены на золото испытывают давление. Кроме того, на рынке усиливаются ожидания, что в среднесрочной перспективе ФРС свернет программу количественного смягчения. Вчера представители Федрезерва дали понять, что при благоприятной ситуации в американской экономике в 2П21 они поднимут этот вопрос и, возможно, сворачивание количественного смягчения начнется до конца года. Все эти факторы вчера способствовали укреплению доллара против большинства аналогов.

Кроме того, важным фактором стало то, что демократы одержали победу на выборах в Сенат в штате Джорджия, что позволило им получить большинство в обеих палатах Конгресса США. Отметим также, что избранный президент США Джо Байден недавно предложил принять пакет мер по стимулированию экономики объемом несколько триллионов долларов (эта программа включает увеличение выплат каждому взрослому американцу с $600 до $2 000), после того как из-за второй волны коронавируса занятость в США упала впервые с апреля. Новая администрация должна представить план экономического стимулирования в четверг.

Одним из факторов, которые вчера предотвратили дальнейшее снижение цен на золото на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, стала возможность покупки желтого металла по довольно привлекательным ценам (напомним, что золото подешевело из-за перспектив ускорения инфляции, усиления политической напряженности в США, где демократы внесли в нижнюю палату Конгресса резолюцию об импичменте Дональду Трампу, а также в связи с ростом заболеваемости коронавирусом во всем мире). Начав торги ростом, доллар сегодня утром стал дешеветь, что позволяет ценам на золото нацелиться на отметку $1 860 за унцию. После значительного укрепления, наблюдавшегося в последнее время, доллар сегодня может скорректироваться вниз, и мы ожидаем, что котировки золота сегодня будут консолидироваться в техническом диапазоне $1 861-1 869 за унцию. Среди сегодняшних макроэкономических публикаций и событий отметим индекс оптимизма малого бизнеса от NFIB в США, также ожидаются выступления глав трех региональных банков ФРС. В центре внимания остаются политические новости из США, голосование по резолюции об импичменте Дональду Трампу состоится завтра.



