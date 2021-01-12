Ситуация в корпоративном сегменте остается спокойной
Сектор российских еврооблигаций: корпоративный сегмент не торопится отыгрывать рост доходности UST-10. Несмотря на то, что в понедельник продажи продолжили превалировать в сегменте ЕМ из-за дешевеющих трежерис, российская суверенная кривая провела день достаточно спокойно. Дальний выпуск с погашением в 2043 году вообще подорожал на полфигуры по сравнению с закрытием пятницы. Интересно, что и в корпоративном сегменте обстановка продолжает оставаться очень спокойной. Возможно, это объясняется невысокой средней дюрацией российского рынка, в результате чего рост доходности американской 10-летки в основном отыгрывается немногочисленными дальними выпусками. Новостью дня стала информация о том, что МКБ выдал банкам мандат на организацию звонков с инвесторами с 11 января, по итогам которых банк может выпустить 5-летние бонды в евро.
Сектор ОФЗ: цены на 40 б. п. вниз. ОФЗ вчера довольно активно распродавали, что, по-видимому, стало реакцией на сужение дифференциала процентных ставок, произошедшее из-за роста доходности UST. Такая же картина наблюдалась и на рынках локального долга других развивающихся стран.
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