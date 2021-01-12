Рубль выглядит слабо
Ну вот, постепенно крупные инвестиционные дома начинают менять позиционирование на рынке в 2021 году. Сегодня главный стратег Morgan Stanley Мэтью Хорнбах заявил, что не стоит в ближайшее время ожидать ослабления американского доллара, так как есть неопределенность с дальнейшей фискальной, монетарной политикой и инфляционными тенденциями.
Думаю, что уже скоро такое мнение станет мейнстримом на финансовом рынке. Продолжает расти доходность казначейских облигаций США, по десятилетним бондам уже выше 1.15%.
Это неизбежно будет положительно влиять на котировки доллара на мировом рынке, так спрэд по облигациям сейчас в пользу американской валюты и он увеличивается. Что касается нашей валюты, то рубль выглядит очень слабо, он продолжит слабеть к доллару США, даже несмотря на нефтяные цены.
Ближайшие цели ослабления — это уровень 76, после преодоления которого, падение рубля ускорится.
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