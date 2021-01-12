Сегодня индекс Мосбиржи находится на плюсовой территории (+0,55%). Энтузиазма у быков в начале дня поубавилось, потому что индеек развивающихся рынков MSCI Emerging Markets ETF (EEM) закрылся на минусовой территории —1,35%. Кроме того, на графиках таких акций как Роснефть и Новатэк есть «техническая слабость». Совет директоров «Роснефти» продлил действие программы обратного выкупа акций, но есть практика последних месяцев, когда объемы выкупа акций на росте незначительны. Не думаю, что сейчас это решающий фактор для дальнейшей динамики курса. Акции Роснефти могут снизиться в район 410, если судить по теханализу, при этом ранее пробитый понижательный тренд проходит по 440, и я буду закрывать свою «короткую» позицию по 440. Рынок сейчас созрел для коррекции, которую можно ждать на днях. Но играть на понижение широким фронтом акций смысла не вижу, потому что индекс МосБиржи находится на дневном графике в зоне быков (верхний конверт Боллинджера). В последние два месяца акции показали согласованный рост с 02.11.20 —30.10.20 и снижаться они будет согласовано, но лучше играть на понижение в «слабых» акциях.

Инвесторы очень чувствительны к динамике цен на нефть. Пока нефтяные цены растут, и прогнозы от аналитиков ведущих банков на этот год благоприятны надо аккуратно играть на понижение на фондовом рынке. Аналитики Goldman Sachs предполагают, что с апреля по июль может возникнуть дефицит нефти, и котировки нефти марки Brent могут подняться до 65 долларов. Кроме того, нулевые или низкие процентные ставки сильно осложнили жизнь биржевых медведей во многих странах. Приходится осторожничать…

Отдельно хочется сказать про акции Сбербанка об. Есть медвежьи знаки на графике и наиболее рисковые трейдеры могут открывать короткие позиции от уровня 295, где проходит тренд. Но котировки следуют по повышательному тренду, который проходит по 280, и график более сильный чем график Роснефти, МосБиржи или НОВАТЭКа. Лично я в ближайшие дня буду работать на понижение в акциях Сбербанка об. небольшими объемами и усилю позицию только после пробития поддержки 280.

Американский рынок вчера показал отрицательную динамику. ФРС США считает, что в случае успешной вакцинации против коронавируса рост экономики во втором полугодии 2021 года может ускориться. ФРС может начать обсуждение сокращение программы покупки активов. Сам факт такого обсуждение может нервировать во втором квартале биржевых быков.