На американском рынке зафиксирован довольно редко случающийся разрыв между индексами Russell 1000 growth (наиболее динамичные сектора, включая IT) и Russell 1000 value (циклические сектора, включая нефтедобычу и туризм) – в пользу последнего. Индекс стоимости с начала ноября в сумме поднялся на 14,5%, индекс роста – всего на 5,2%. Последний раз нечто подобное наблюдалось в 2009 году в самом начале выхода экономики США из рецессии. По данным Bank of America, есть устойчивая зависимость между экономическим циклом и динамикой акций стоимости: в 71% случаев они лидируют на рынке в первые месяцы восстановления ВВП. Эта закономерность соблюдается несколько десятков лет.

Глобальные инвесторы, по всей видимости, разделяют эту точку зрения. По данным Deutsche Bank, в первую неделю 2021 года они вложили в акции стоимости втрое больше денег, чем в акции роста: $1,9 млрд против $600 млн. Это может стать дополнительным фактором для опережающей динамики тех бумаг, которые отставали от широкого рынка год назад: сырьевые сегменты, транспорт, коммерческая недвижимость, банки. Еще одним сильным стимулом для акций стоимости может стать очередной антикризисный пакет, обсуждаемый в США. В связи с ожиданиями, что демократы добавят до $900 млрд помощи американкой экономике ряд инвестдомов уже сейчас пересматривает прогнозы по росту ВВП на текущий год. Так, JPMorgan поднял планку для США с +3,8% сразу до +5%. Наибольшую выгоду от этого опять же получат циклические акции из вышеперечисленных секторов.

Для вложения денег в акции низкой стоимости традиционно используют биржевые фонды (ETF) на индекс Russell 1000 value, крупнейший из которых – IWD ($45,1 млрд в активах). Для российских неквалифицированных инвесторов он в данный момент не доступен. В качестве альтернативы стоит рассмотреть отдельные ценные бумаги. Наиболее примечательные из циклических компаний, торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, это сеть отелей Hilton Worldwide Holdings (тикер HLT), нефтегазовая Chevron (CVX), гигант электроэнергетики Exelon Corporation (EXC). Несмотря на заметный подъем в этих бумагах в последние месяцы, потенциал дальнейшего роста достигает 14%.