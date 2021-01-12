К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,15% до 3487,64 п., а РТС рос на 1,07% до 1482,27 п. В первой половине дня индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись до отметки 3520,66 пункта. Однако удержаться на этой вершине пока не смог. Более того, после середины сессии индекс откатился ниже 3500 пунктов. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 53 млрд рублей к середине дня. Накануне к этому времени было совершено сделок на 71 млрд рублей. Самый сильный рост показывал транспортный сектор (+1,0%), а вслед за ним химия и нефтехимия (+0,9%). Сектор Металлы и добыча терял около 0,45%. Непосредственное влияние на бумаги металлургов оказывал рубль, который укреплял свои позиции. Хотя инвесторы могли ждать иной динамики, поскольку основные промышленные металлы дорожали.

Важных корпоративных новостей почти нет. Разве только можно говорить об очередных спекуляциях на тему возможного возобновления переговоров «Яндекс» по покупке TCS Group. Однако эти слухи почти не отразились на стоимости бумаг. В лидерах дня были бумаги АФК «Система», «ЛУКОЙЛ», привилегированные Сбербанк, «Юнипро» и «Алроса». От «ЛУКОЙЛа» ожидают оглашения планов на текущий год. Самыми слабыми в составе индекса МосБиржи оказались «Северсталь», Polymetal, «Россети», TCS Group, «РусАл».

Рубль вновь пытается угнаться за нефтью

Рубль укреплял свои позиции, достигая в моменте 74,05 за доллар и 90,02 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4200 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,52% на день, 4,58% на неделю и 4,70% на месяц. Одновременно укреплялись валюты сырьевой группы, но с менее выраженной динамикой. По сути, рубль продолжает попытки отыграть рост котировок нефти. Brent уже поднялся выше $56 за баррель, но незначительная реакция рубля объясняется опасениями по поводу будущей внешней политики США, где сформировался демократический консенсус в Конгрессе и Белом доме. На Forex индекс доллара удерживает небольшой плюс, но многие уже ждут возобновления его снижения. Во вторник выступают сразу несколько представителей ФРС, а в четверг избранный президент США Джо Байден может объявить о планировании новых стимулов на триллионы долларов.