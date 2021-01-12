"Лукойл" может дойти до 6 тысяч рублей
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции НМТП (+4,11%), банка “Санкт-Петербург” (+2,88%) и бумаги ЛУКОЙЛа (+1,93%). В лидерах снижения были котировки ТГК-2 (-2,11%), и гдр TCS Group (-1,75%).
Акции ЛУКОЙЛа растут в преддверии проведения совета директоров, на котором компания подведет итоги прошлого года и должна обозначить планы на текущий.
С технической точки зрения котировки ЛУКОЙЛа перешли к достаточно уверенному восходящему тренду и поднялись до максимумов с марта 2020 года. При преодолении района сопротивлений 5720 руб. бумагам откроется дорога к 6000 руб., чего в целом не исключают показатели недельного графика – на данный момент котировки не выглядят перекупленными. Ожидать развития нисходящей коррекции к 5100-5300 руб. стоит в случае закрепления ниже 5500 руб.
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