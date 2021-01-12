Благодаря позитивному внешнему фону сегодня рубль открылся вверх, после чего некоторое время активно укреплялся, обновив недельный максимум к евро. В начале дня глобальные фондовые индикаторы и нефтяные цены находились под давлением, но утром перешли к росту вслед за азиатскими площадками.

Мировые рынки сохраняют некоторую нервозность из-за высоких темпов пандемии и политической нестабильности в США. Кроме того, непрекращающийся рост доходности американских гособлигаций, достигшей мартовских вершин, негативно влияет на оценки перегретых рисковых активов, а также свидетельствует о повышенных инфляционных ожиданиях, создающих угрозу сверхмягким монетарным условиям.

Тем не менее инвесторы ожидают новых бюджетных стимулов экономики от избранного президента США, которые должны быть опубликованы в четверг. По словам Байдена, этот пакет исчисляется «триллионами долларов».

Развивающиеся валюты утром демонстрировали неплохой рост, но после нашего открытия стали сдавать позиции, некоторые вышли в минус, чему способствовал резкий отскок доллара от сегодняшнего минимума. Правда, сектор быстро вернулся к росту.

Российский долговой рынок продолжает испытывать сильное давление со стороны продавцов ОФЗ. Индекс гособлигаций RGBI быстро снижается, обновив двухмесячный минимум.

Одной из причин этой динамики также является рост доходностей гособлигаций США, так как разница в процентных ставках между нашим долговым рынком и американским сокращается, что делает ОФЗ менее привлекательными по соотношению доходность/риск.

Вслед за непродолжительным откатом рубль возобновил повышение, но не столь быстрыми темпами, как предполагает благоприятный внешний фон. Более активному укреплению рубля препятствует негативная динамика российских гособлигаций.

Нефть покоряет многомесячные вершины

В начале дня нефть находилась под умеренным давлением, но незадолго до нашего открытия перешла к поступательному росту. В результате котировки вновь переписали 11-месячные вершины, откатившись к текущему моменту. Сейчас Brent прибавляет 1,4% около отметки $56,4.

Нефтяной рынок активней других площадок реализует ожидания инвесторов в отношении новых стимулов в США, так как они будут способствовать более быстрому восстановлению экономической активности, а значит и спроса на нефть.

Доллар вновь под давлением

В начале дня индекс доллара (DXY) продолжил развивать восходящее движение, стартовавшее вчера вечером после сильного отката от двухнедельных вершин. Утром американская валюта возобновила снижение, несколько раз резко отскочив. Сейчас DXY теряет 0,1% около значения 90,4 п.

Европейская валюта в начале дня сдала позиции, после чего совершила рывок вверх. Днем произошла резкая просадка, однако к текущему моменту пара EUR/USD возобновила рост, торгуясь сейчас в небольшом плюсе около отметки 1,215.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает консолидироваться в трехнедельном диапазоне 73,05–75,30, развернувшись вниз вчера от уровня 75 руб. Сегодня доллар пытается отскочить от другого «круглого» значения — 74 руб. До закрытия часовой свечки за пределами данного коридора более вероятно сохранение разнонаправленного характера динамики пары.