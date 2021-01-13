Осторожно, доллар! Почему не стоит играть на его усилении
Текущий рост доллара, наблюдаемый c 6 января, напрямую связан с событиями последних дней в Вашингтоне. После довыборов в Сенат демократы неожиданно для большинства, включая их самих, получили контроль над обеими палатами Конгресса.
Поскольку речь идет именно о федеральной помощи, а не новой фазе количественного смягчения, то такая программа будет финансироваться напрямую из бюджета США, а значит, правительство пойдет на расширение займов.
Как только инвесторы осознали это, они стали избавляться от американских государственных бумаг, ожидая выпуска новых облигаций с более высокой доходностью.
Дополнительно в пользу роста ставок подыгрывала ФРС, которая постепенно начала смещать покупки бондов с коротких и средних сроков на бумаги с большей экспирацией.
Таким образом регулятор начал готовить почву для успешного роста займов со стороны Минфина.
В итоге на рынке сложилась парадоксальная ситуация: денежная эмиссия США, которая привела к ослаблению доллара против других валют в 2020 году, в этот раз вызвала прямо противоположный эффект.
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Вслед за этим началась масштабная перетряска валютных портфелей по направлению из Евразии в Америку.
Это наглядно отразилось на стоимости индекса доллара (DXY), который прервал свой среднесрочный нисходящий тренд, длившийся с ноября.
Оттолкнувшись от уровня 89,2 пунктов, который стал для валюты США минимальным почти на 3 года, индикатор пошел вверх до 90,7 пунктов, то есть вернулся к значениям середины декабря. И случилось это менее чем за одну неделю.
Сейчас восхождение доллара немного приостановилось, однако в паре с ключевыми валютами, в частности с евро пока перелома не видно. Напротив, пара EUR/USD ушла ниже 1,214 за единицу, что намекает на возможность дальнейшего ее падения до 1,2 или даже еще ниже.
Среди базовых валют наиболее устойчиво в последние дни себя ведет китайский юань, который вырос на 0,5%, а также шведская крона, потерявшая против доллара всего 0,7%. Хуже прочих себя чувствуют британский фунт (до —1,8%) и евро (до —1,7%). Причем это не только краткосрочная реакция, но и отражение силы и слабости данных валют на протяжении нескольких месяцев.
Это значит, что если текущий тренд на укрепление доллара продолжится, то наиболее перспективными в плане роста выглядят все те же юань и крона, а наиболее предпочтительными для шорта фунт и евро.
Также можно рассмотреть более экзотичные комбинации из сильного юаня и слабого фунта: данная пара c начала года выросла более чем на 3%.
Доллар на перепутье. Куда он пойдет в январе?
Это значит, что в любом случае рынок преодолел только половину пути, и доллар сохранит импульс в сторону укрепления.
В ближайшие недели DXY может легко подняться до 92, или еще на 1,7%. Это приведет пару EUR/USD к уровню 1,195, вернув положение на валютном рынке к ситуации конца ноября.
Оттуда не исключен новый разворот — к очередному циклу снижения доллара. Долгосрочного тренда в пользу американской валюты пока не просматривается, поэтому играть на усилении доллара стоит с большой осторожностью.
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