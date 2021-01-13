Текущий рост доллара, наблюдаемый c 6 января, напрямую связан с событиями последних дней в Вашингтоне. После довыборов в Сенат демократы неожиданно для большинства, включая их самих, получили контроль над обеими палатами Конгресса.

Кризис власти в США меняет расклад сил вокруг доллара

Поскольку речь идет именно о федеральной помощи, а не новой фазе количественного смягчения, то такая программа будет финансироваться напрямую из бюджета США, а значит, правительство пойдет на расширение займов.

Как только инвесторы осознали это, они стали избавляться от американских государственных бумаг, ожидая выпуска новых облигаций с более высокой доходностью.

Дополнительно в пользу роста ставок подыгрывала ФРС, которая постепенно начала смещать покупки бондов с коротких и средних сроков на бумаги с большей экспирацией.

Таким образом регулятор начал готовить почву для успешного роста займов со стороны Минфина.

В итоге на рынке сложилась парадоксальная ситуация: денежная эмиссия США, которая привела к ослаблению доллара против других валют в 2020 году, в этот раз вызвала прямо противоположный эффект.

Обещал вернуться: как доллар будет восстанавливать рост в 2021 году

Вслед за этим началась масштабная перетряска валютных портфелей по направлению из Евразии в Америку.

Это наглядно отразилось на стоимости индекса доллара (DXY), который прервал свой среднесрочный нисходящий тренд, длившийся с ноября.

Сейчас восхождение доллара немного приостановилось, однако в паре с ключевыми валютами, в частности с евро пока перелома не видно. Напротив, пара EUR/USD ушла ниже 1,214 за единицу, что намекает на возможность дальнейшего ее падения до 1,2 или даже еще ниже.

Среди базовых валют наиболее устойчиво в последние дни себя ведет китайский юань, который вырос на 0,5%, а также шведская крона, потерявшая против доллара всего 0,7%. Хуже прочих себя чувствуют британский фунт (до —1,8%) и евро (до —1,7%). Причем это не только краткосрочная реакция, но и отражение силы и слабости данных валют на протяжении нескольких месяцев.

Это значит, что если текущий тренд на укрепление доллара продолжится, то наиболее перспективными в плане роста выглядят все те же юань и крона, а наиболее предпочтительными для шорта фунт и евро.

Также можно рассмотреть более экзотичные комбинации из сильного юаня и слабого фунта: данная пара c начала года выросла более чем на 3%.

Доллар на перепутье. Куда он пойдет в январе?

Это значит, что в любом случае рынок преодолел только половину пути, и доллар сохранит импульс в сторону укрепления.

В ближайшие недели DXY может легко подняться до 92, или еще на 1,7%. Это приведет пару EUR/USD к уровню 1,195, вернув положение на валютном рынке к ситуации конца ноября.

Оттуда не исключен новый разворот — к очередному циклу снижения доллара. Долгосрочного тренда в пользу американской валюты пока не просматривается, поэтому играть на усилении доллара стоит с большой осторожностью.



