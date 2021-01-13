Вчера российский рынок акций открылся ростом, и в первые часы вновь преодолел отметку 3500 пунктов. Но опять закрепиться выше нее не удалось, несмотря на то что внешний фон был неплохим. В результате, по итогам дня Индекс Мосбиржи потерял 0,3%.

Сильно просел «Норильский Никель» (-1,35%), несмотря на рост цен на его основную продукцию. Но акции ГМК стали одними из самых быстрорастущих с начала этого года и сейчас технически сильно перекуплены. Сегодня никель вновь в плюсе, прибавляя более процента. Возможно, бумаги ГМК отыграют это небольшим подъемом на открытии, но перекупленность еще не снята, покупать «Норникель» рано.

На 2,2% взлетели акции «Лукойла». Здесь также стоит искать моменты для открытия шортов. Но по крайней мере не сегодня с утра: нефть котируется на многомесячных максимумах.

В целом внешний фон перед нашим открытие выглядит неплохим: около 0,2% прибавляют американские фьючерсы, на 1,3% взлетела нефть, торгуясь около 57,3 доллара за баррель. Поэтому сценарий вчерашнего дня – рост в первые часы торгов и последующее плавное снижение – может повториться.

Из высоколиквидных бумаг стоит приглядывать за акциями самой Мосбиржи, они очень часто растут против рынка в целом. Во «втором эшелоне» внимательно смотрим за дивидендной электроэнергетикой – бумаги этого сектора отстали от рынка.

Лучше рынка в ближайшие дни может выглядеть и «Газпром», котировки которого толкают вверх не только взлетевшие цены на газ в Европе и Азии из-за сильных холодов, но и ожидания достройки «Северного потока 2».

Нынешний рост нефти носит во многом спекулятивный характер. Частично инвесторы продолжают отыгрывать добровольное снижение добычи Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки и начинают рассматривать нефть как антидевальвационную защиту. Но пока не начнут восстанавливаться транспортные потоки, а произойдет это лишь после спада числа заболеваемости коронавирусом, прежде всего, в Европе, нефть вряд ли уйдет выше 60 долларов за баррель.

Правда, в ближайшие дни нефти и другим сырьевым активам может помочь возобновление ослабления доллара на мировом рынке. Пара евро-доллар совершила мощный откат от отметки 1,235, но тестировать поддержку 1,21 даже не стала. Поэтому нельзя исключить, что основная валютная пара вновь пойдет в район 1,24, но не очень быстрыми темпами.

Ослабление доллара и рост нефть поддержит сегодня рубль, который вчера укрепился к доллару на полтора процента. Впрочем, во многом этот рост вызван тем, что экспортеры начали отложенную продажу валютной выручки, накопленной за длительные выходные. Следовательно, и укрепление рубля имеет временный характер, поскольку ранее мы неоднократно видели, как российская валюта игнорировала и дорожающую нефть, и падающий доллар.

Не исключено, что сегодня пара доллар-рубль попробует на прочность сильную поддержку 73, и даже попробует ее «проколоть». Однако рублевым оптимистам стоит напомнить не только о слабости российской экономики, но и о санкционных рисках – Джо Байден наверняка проведет серию санкционных атак на Россию.



