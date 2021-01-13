Для американского рынка пока наступила небольшая передышка
По итогам вторника европейский фондовый рынок показал преимущественно отрицательную динамику. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,05%, британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,65%, германский DAX — на 0,08%, французский CAC 40 — на 0,2%.
Динамика американского фондового рынка была слабо позитивной. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq прибавил 0,28% до 13072 пункта, Dow закрылся на 0,19% выше нулевой отметки, а S&P500 увеличился на 0,04% и составил 3801.
Вопрос с импичментом Трампа остается нерешенным. Рассмотрение резолюции, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа было перенесено. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, которая предлагает вице-президенту Майку Пенсу отстранить главу государства Дональда Трампа от власти, от чего сам Пенс заранее отказался.
Наиболее сильное процентное снижение — на 1,5% — показал сектор услуг связи. Инвесторы опасались, что компании социальных сетей, вроде Twitter и Facebook, могут попасть под более сильное регулирование.
Акции энергетических компаний возглавили рост с повышением на 3,5% на фоне роста цены на нефть. Акции Tesla выросли на 4,7%, так как инвесторы ставили на большое расширение после того, как компания зарегистрировала компанию в Индии.
Котировки General Motors выросли на 6,2% в ходе основной сессии после того, как компания объявила о планах запуска производства электрического микроавтобуса EV600 в текущем году. Компания приступила к реализации плана инвестировать $27 млрд в производство электро и автономных автомобилей до 2025 года. Уже после закрытия основной торговой сессии на 11% снизились бумаги Urban Outfitters после того, как компания анонсировала снижение продаж на 8,4% в 2 последних месяца по сравнению с 2019 годом.
В среду выйдут данные по промышленному производству в Еврозоне, США сообщит индекс потребительских цен в декабре, а ФРС опубликует Бежевую книгу.
Участники рынка с нетерпением ждут приближающийся сезон отчетности, который стартует в пятницу с отчетов крупнейших банков. Согласно ожиданиям, средний показатель снижения прибыли в 4 квартале составит 8,8%.
В целом для американского рынка пока наступила небольшая передышка. Участники рынка ждут от Байдена первых заявлений и обещаний масштабных стимулов. Потрясений от сезона отчётности также никто не ждет, напротив, предположительно компании могут сменить риторику на более оптимистичную.
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