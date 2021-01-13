Рубль решил продолжить укрепление
Во вторник высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе. АФК Система (AFKS) подорожала на 2.9%. Лукойл (LKOH) – на 1.9%, ВТБ (VTBR) и Татнефть (TATN) – на 1.5%, Алроса (ALRS) – на 1.4%. Ослабление доллара США к корзине мировых валют способствовало повышению сравнительной привлекательности активов на развивающихся рынках, обстановка на сырьевых площадках также оказалась благоприятной для российских голубых фишек после сообщения API о сокращении запасов сырой нефти в США и объявления Saudi Aramco о сокращении поставок нефти на несколько НПЗ в Азии и Европе начиная со следующего месяца.
Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, привилегированные акции Казаньоргсинтеза (KZOSP) подорожали почти на 40%. обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) – на 8.9%, Мегионнефтегаза (MFGS) – на 7.7%.
Фондовые индексы США в пятницу прибавили в пределах 0.3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.
Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС на фоне роста цен на энергоносители и ослабления доллара США на мировом валютном рынке. Данные по динамике потребительских цен (CPI) в США, ожидаемые в 16:30 мск, могут оказать некоторое влияние на ожидания инвесторов в отношении инфляции и, соответственно, на обстановку на рынках в целом. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившейся коррекции вниз по паре доллар-рубль с выходом в область ниже 73.5.
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