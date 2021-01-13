Сегодня ожидаем снижения котировок на старте торгов
Вчера ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги ростом. Настроения на рынке осторожно позитивные. По итогам сессии Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average подрос на 0,19%, до 31068,7 п., Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,04%, до 3801,2 п., а Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,08% и закрылся на отметке 12892,1 п. Инвесторы ожидают сезона отчетности, который покажет состояние американских корпораций.
Ведущие европейские фондовые индексы во вторник продолжили снижение. Давление на рынок по-прежнему оказывают сложная эпидемиологическая обстановка в регионе, а также сохраняющаяся политическая неразбериха в США, где демократы пытаются объявить импичмент пока еще действующему президенту Дональду Трампу. Кроме того, инвесторы ожидают начала сезона отчетностей в ведущих странах. Согласно консенсус-прогнозу Refinitiv I/B/E/S, прибыль компаний из состава Индекса STOXX Europe 600 в IV квартале 2020 года упала на 26,3% в годовом выражении. По итогам торгов немецкий DAX упал на 0,1%, французский CAC 40 снизился на 0,2%, а британский FTSE 100 просел на 0,7%. В то же время сводный фондовый Индекс региона STOXX Europe 600 вырос на 0,1%, до 408,6 п.
Российские фондовые индексы вчерашнюю сессию завершили разнонаправленно из-за неоднозначной обстановки на внешних торговых площадках. Индекс МосБиржи снизился на 0,31%, до 3471,65 п., а номинированный в долларах Индекс РТС вырос на 1,25%, до 1484,96 п.
Сегодня перед открытием торгов на отечественном рынке преимущественно негативный фон задают азиатские индексы: к 8:46 мск Nikkei 225 прибавляет 0,96%, гонконгский Hang Seng находится в минусе на 0,35%, а китайский CSI 300 снижается на 0,84%.
К 8:05 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent растут на 1,27% и находятся у отметки $57,3, февральские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 1,09% на уровне $53,79.
Сегодня в России будут опубликованы данные об оценке индекса потребительских цен с 1 по 11 января, а в еврозоне в 13:00 мск выйдут данные по объему промышленного производства за ноябрь. Стоит обратить внимание также на блок данных по инфляции за декабрь и на недельные запасы сырой нефти от EIA в США. Помимо этого, в 22:00 мск ожидается публикация «Бежевой книги» ФРС.
Из корпоративных событий на российском рынке стоит отметить публикацию отчета «АЛРОСы» о продажах за декабрь.
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