Вчера ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги ростом. Настроения на рынке осторожно позитивные. По итогам сессии Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average подрос на 0,19%, до 31068,7 п., Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,04%, до 3801,2 п., а Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,08% и закрылся на отметке 12892,1 п. Инвесторы ожидают сезона отчетности, который покажет состояние американских корпораций.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник продолжили снижение. Давление на рынок по-прежнему оказывают сложная эпидемиологическая обстановка в регионе, а также сохраняющаяся политическая неразбериха в США, где демократы пытаются объявить импичмент пока еще действующему президенту Дональду Трампу. Кроме того, инвесторы ожидают начала сезона отчетностей в ведущих странах. Согласно консенсус-прогнозу Refinitiv I/B/E/S, прибыль компаний из состава Индекса STOXX Europe 600 в IV квартале 2020 года упала на 26,3% в годовом выражении. По итогам торгов немецкий DAX упал на 0,1%, французский CAC 40 снизился на 0,2%, а британский FTSE 100 просел на 0,7%. В то же время сводный фондовый Индекс региона STOXX Europe 600 вырос на 0,1%, до 408,6 п.

Российские фондовые индексы вчерашнюю сессию завершили разнонаправленно из-за неоднозначной обстановки на внешних торговых площадках. Индекс МосБиржи снизился на 0,31%, до 3471,65 п., а номинированный в долларах Индекс РТС вырос на 1,25%, до 1484,96 п.

Сегодня перед открытием торгов на отечественном рынке преимущественно негативный фон задают азиатские индексы: к 8:46 мск Nikkei 225 прибавляет 0,96%, гонконгский Hang Seng находится в минусе на 0,35%, а китайский CSI 300 снижается на 0,84%.

К 8:05 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent растут на 1,27% и находятся у отметки $57,3, февральские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 1,09% на уровне $53,79.

Сегодня в России будут опубликованы данные об оценке индекса потребительских цен с 1 по 11 января, а в еврозоне в 13:00 мск выйдут данные по объему промышленного производства за ноябрь. Стоит обратить внимание также на блок данных по инфляции за декабрь и на недельные запасы сырой нефти от EIA в США. Помимо этого, в 22:00 мск ожидается публикация «Бежевой книги» ФРС.

Из корпоративных событий на российском рынке стоит отметить публикацию отчета «АЛРОСы» о продажах за декабрь.



