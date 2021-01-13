Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Поддержку национальной валюте вновь окажет ситуация на рынке энергоносителей, где на фоне данных API по запасам в США ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет более 1%, поднявшись выше 57 долларов за баррель. При этом консолидация ведущих валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров рублю. На таком фоне ожидаем умеренного укрепления российской валюты в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль уйдет ниже 73,5 рубля. В ходе дня преобладание покупок в рубле сохранится, что поспособствует дальнейшему отступлению американской валюты к нижней границе коридора 73-75 рублей. На наш взгляд, в ближайшие сессии доллар попытается выйти вниз из данного диапазона, однако в случае перехода цен на нефть в коррекцию, пара доллар/рубль не сможет закрепиться ниже 73 рублей.

Напомним, что по итогам вторника рубль существенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар упал на 1,5%, отступив в район 73,6 рубля, евро снизился на 1,1%уйдя ниже 90 рублей.



