Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Рынки Азии демонстрируют смешенную динамику на опасениях более широких карантинных мер в Китае. Однако сырьевые контракты дорожают благодаря слабеющему доллару. Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США пятую неделю подряд. Однако валюты сырьевой группы проявляют неуверенность из-за эпидемиологической ситуации в Азии. Российский рынок способен начать день в плюсе, ориентируясь на котировки нефти. Рубль способен укрепить свои позиции, как благодаря дорожающей нефти, так и аукционам ОФЗ.

На рынке усиливаются коррекционные настроения

По итогам торгов 12 января индекс МосБиржи снизился на 0,31% до 3471,65 п., а РТС вырос на 1,25% до 1484,96 п. В течение дня индекс МосБиржи установил новый исторический максимум, поднявшись до отметки 3520,66 пунктов. Однако вновь, как и накануне, индекс не смог удержать уровень 3500 пунктов.

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», указывал на то, что 14-ти дневный RSI достиг уже 80 пунктов, что говорит о сильной перекупленности. Соответственно, мы наблюдаем, что при выходе индекса к сильной психологической зоне, усиливаются продажи. К слову, разница между пиками понедельника и вторника не столь великая и данные пики вполне подходят под определение двойной вершины. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 104,216 млрд рублей, что почти на 40 млрд рублей меньше, чем накануне.

Самым сильным стал сектор нефти и газа, показавший рост на 0,55%. Естественно, что подобного результата можно было ждать на фоне повышения котировок Brent выше $56 за баррель. С другой стороны, в динамику сектора весомый вклад внесли бумаги «ЛУКОЙЛ» (+1,89%), от которого ждут планов на 2021 год. Слабее всех был финансовый сектор, потерявший 1,01%. В данном случае свой существенный вклад внесли бумаги TCS Group. Накануне они были лидерами роста, а уже во вторник успешно игнорировали очередные слухи о возможном возобновлении переговоров с «Яндекс». Безусловным лидером в составе индекса МосБиржи стали бумаги АФК «Система», которые выросли на 2,46%. Акции компании отставали от рынка с начала года, да и заметно просели от своих пиковых значений ноября на уровне 34,40 рублей. Одной из идей в бумаге могут стать дивиденды, поскольку АФК «Система» могла получить значительную прибыль от своих активов за прошедший год.

Рубль резко усилился на развороте в индексе доллара

Рубль показал бурное укрепление против основных конкурентов. В первую торговую неделю его сдерживали опасения по поводу будущей внешней политики США, но за это время нефть подорожала почти на 10%. После четырёх дней роста индекс доллара также сменил своё направление движения. К вечеру он уже терял 0,46% и торговался на отметке 90,05. На текущей неделе избранный президент США Джо Байден объявит о планах новых стимулирующих программ на «триллионы долларов». При такой бюджетной политике демократов у американской валюты есть все шансы не только упасть до 88,0 пунктов по индексу, но и дойти до 85,0 пунктов. Соответственно, будущая слабость доллара уже транслируется на рискованные активы. Рост цен на товары российского экспорта приведёт к росту выручки российских экспортёров.

Росстат уточнил инфляцию за декабрь. Итоговый рост цен за месяц составил 0,6%, а в годовом выражении инфляция достигла 4,7%. Возможно, что данная новость будет позитивной для Минфина, который предпочитает заимствовать в ОФЗ с постоянным купоном. В среду 13 января ведомство предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года и ОФЗ-Ин выпуска 52003 с погашением 17 июля 2030 года. Оба выпуска размещаются в объёмах, доступных для размещения в каждом выпуске. Примечательно, что ОФЗ-ПД и ОФЗ-Ин позволят протестировать запросы рынка по доходностям в условиях роста инфляционных ожиданий. Как правило, в день размещений рубль предпочитает укрепляться. К вечеру вторника доллар слабел на 1,5% до 73,54, а евро на 1,11% до 89,79.

Демократы могут раздробить информационных гигантов

Американские индексы завершили день незначительным ростом. Вице-президент Майкл Пенс отказался применять 25 поправку для устранения президента Дональда Трампа из офиса. По сути, данная поправка к конституции позволяет действовать лишь в случае недееспособности президента. Однако политические споры в Вашингтоне уже не оказывают столь сильного влияния на рынок, как неопределённость с политикой ФРС на фоне возможных масштабных стимулов от демократов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднималась до 1,187% накануне, хотя день завершился падением её до 1,13%. Рост доходностей на рынке казначейских обязательств позитивно сказался на бумагах банковских организаций: JPMorgan Chase & Co. (+1,54%), Bank of America (+1,78%), Goldman Sachs (+2,78%). Иная картина складывалась для информационных гигантов. Влиятельная некоммерческая организация American Economic Liberties Project призвала будущую администрацию Джо Байдена расширить антимонопольное расследование в отношении доминирующих компаний в информационных технологиях. В частности, предлагается разделить Alphabet (-1,14%) и Facebook (-2,24%) на более мелкие компании. Во главе данной организации стоит Сара Миллер, которая входит в переходную команду Джо Байдена.

Из корпоративных историй также отметим дальнейшее падение акций Twitter на 2,35%. Накануне компания объявила о блокировке аккаунта президента Дональда Трампа. General Motors (+6,29%) объявила о скором старте продаж микроавтобуса F600 на электрической тяге, а также о планах выпуска большой линейки электромобилей. В подразделении Cadillac также займутся автомобилями с возможностью перемещения по воздуху. Акции Tesla пока проигнорировали данные новости, подорожав на 4,72%. В разрезе секторов лучший рост показали бумаги энергетики (+3,5%), а слабее всех был сектор коммуникаций (-1,5%). В составе индекса S&P 500 самый сильный рост был у бумаг Occidental Petroleum Corp. (+12,65%), ETSY Inc. (+12,08%) и Apache Corp. (+11,22%). Слабее всех были PerkinElmer Inc. (-4,56%), Steris plc (-4,19%) и Southern Co. (-3,9%).

Расширение карантина в Японии намекает на расширение стимулов

Азиатские рынки пока проявляют неуверенность на фоне локальных новостей по коронавирусу. Японская пресса пишет о том, что строгие карантинные меры могут быть распространены на большее число районов страны. В начале недели ограничения были введены в столице и прилежащих районах. Однако фондовые индексы страны торговались в плюсе. В Китае также постепенно ограничивают социальную активность на опасениях, что празднование нового года по лунному календарю может привести к вспышке коронавируса. В Гонконге бумаги Lenovo резко подорожали после объявления о планах листинга акций в составе китайского аналога NASDAQ.

Постновогоднее ралли в нефти продолжается

Нефть получила очередную поддержку от статистики в США. По данным API, на неделе до 8 января коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,8 млн бар. Запасы бензина увеличились на 1,9 млн бар., а дистиллятов на 4,4 млн бар. Согласно опросу Reuters, на рынке ждали снижение запасов нефти на 2,7 млн бар. Опрос S&P Global Platts показывал ожидания сокращения запасов сырой нефти на уровне 3,8 млн бар. рост запасов бензина на 3,2 млн бар. и дистиллятов на 2,8 млн бар. Американский доллар продолжил слабеть, оказывая дополнительную поддержку сырьевым товарам.