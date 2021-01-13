Во вторник прервалась серия из девяти сессий роста индекса Мосбиржи. После утреннего обновления исторических максимумов инициатива перешла на сторону продавцов. Внешний фон при этом был смешанный, без каких-то однозначных сигналов в пользу роста или падения.

Среди голубых фишек наиболее уверенную динамику показали акции Лукойла (+2,2%). Область поддержки теперь сместилась к 5400–5600 руб. Пока цена находится выше этой зоны, техническая картина остается растущей. Следующим сопротивлением выступает отметка 6000 руб.

Среди акций второго эшелона наиболее сильную динамику вновь показывает АФК Система (+3,1%), а также одна из ее дочек — Ozon (+4,4%). В качестве ближайшего целевого ориентира по бумагам АФК выделяю уровень 32,2–32,3 руб.

Акции Юнипро (+2%) во вторник закрыли декабрьский дивидендный гэп и поднялись к отметке 2,9 руб. Эти бумаги по-прежнему воспринимаются инвесторами в качестве консервативной дивидендной фишки. В 2021 г. размер выплат должен вырасти при запуске блока Березовской ГРЭС. Ориентир для роста, на наш взгляд, находятся выше 3,1 руб.

Обращаем внимание на внутридневную динамику индекса Мосбиржи. Последние две сессии рост приходится на первый час, а затем в течение дня котировки постепенно сползают вниз. Это базовый сигнал о снижении активности покупателей, который зачастую предшествует торможению восходящего тренда.

Индекс чрезмерно перекуплен и впервые за шесть лет находится более чем на 20% выше 200-дневной скользящей средней. Важными среднесрочными уровнями сопротивления выступают отметка 3520 и диапазон 3600–3610 п. Первый рубеж вчера был протестирован и именно после его касания начался технический откат.

Сегодня внешние факторы с утра не располагают к снижению, однако и для нового мощного импульса роста оснований пока недостаточно. На горизонте месяца сохраняем осторожный взгляд на перспективы по индексу Мосбиржи. В частности, на фоне рыночной перекупленности поводом для снижения может быть как фактор коронавируса, например, ужесточение ограничений в Китае, так и общая смена сентимента на рынках фоне начала роста долларовых ставок.

Одним из факторов, который во вторник помешал продолжению роста индекса Мосбиржи, стало уверенное укрепление рубля. Это негатив для акций сырьевых компаний. Курс USD/RUB опустился на 1,5%. Тенденция была устойчивой на протяжении всей сессии, а значит еще может быть продолжена. Следующая зона торможения по доллару снизу расположена около 72,6–73.

Отчасти сильному рублю помогают высокие цены на нефть. Сегодня с утра рост фьючерсов Brent продолжается — они поднялись до $57, максимума с февраля прошлого года. Рост обусловлен статистикой Американского института нефти (API) о снижении запасов в США выше ожиданий.

Сегодня открытия торгов ожидаются дивидендные гэпы в акциях ММК и НКХП. Просадки могут быть в размере 4% и 2,3% соответственно.

Среди корпоративных событий отметим публикацию отчета АЛРОСА о продажах за декабрь. Ожидаются сильные результаты на фоне высокого сезонного спроса. Впрочем, бумаги АЛРОСА уже достаточно сильно выросли в последние недели. С начала ноября подъем составляет 51%. К текущему моменту котировки приблизились к фундаментально справедливым значениям. Сохранить прежние темпы роста котировок может быть сложно.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 1% и находится около уровня $57,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия вторника.



