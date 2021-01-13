ОФЗ позитивно отреагировали на рост нефтяных цен
Во вторник цены рублевых облигаций немного подросли, доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 5,97% годовых (-1 б.п.). Рынок позитивно отреагировал на рост нефтяных цен до 56,6 долл за баррель Brent (+1,7%). Кроме того спрос инвесторов на российские облигации и ЕМ поддержало снижение доходности UST-10 до 1,12% годовых (-2 б.п.). Трейдеры переоценили интерес к USTпосле успешных аукционов казначейства США во вторник, а также после комментариев двух членов ФРС о том, что покупка активов на баланс ФРС продолжится в 2021 г., даже если экономика будет показывать признаки восстановления во втором полугодии.
Сегодня Минфин РФ проведет первые аукционы по размещению ОФЗ в этом году. Инвесторам будут предложены классические ОФЗ-26223 с погашением в мае 2028 г. и инфляционные ОФЗ-ИН 52003 с погашением в июле 2030 г. Для выполнения квартального плана на 1 трлн руб. ведомству необходимо еженедельно размещать в среднем гособлигации на 83,3 млрд руб. В текущей конъюнктуре такой большой объем размещения ОФЗ может быть выполнен за счет флоатеров. Сегодня ожидаем размещение ОФЗ в пределах 50 млрд руб. с премией к вторичному рынку в пределах 5 б.п. Поддерживающим фактором для рынка сегодня выступает продолжение роста нефтяных цен, а также восстановление спроса на валюты и облигации развивающихся стран со стороны глобальных инвесторов.
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