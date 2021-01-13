Вчера Росстат представил уточненную оценку роста потребительских цен за декабрь прошлого года (0,83% месяц к месяцу), а также итогового показателя за 2020 г. (4,91% год к году).

При этом оценки роста цен на основании статистики по полному перечню товаров и услуг в группе продовольственных товаров (6,69%), непродовольственных товаров (4,79%), а также услуг (2,70%) с точностью до округления совпали с представленными ранее предварительными данными. Среди продовольственных товаров в 2020 г. наиболее значительное повышение цен было зафиксировано на сахар, подсолнечное масло, а также крупы и бобовые. В группе непродовольственных товаров сильнее всего в прошлом году подорожали табачные изделия и медикаменты. Среди платных услуг наиболее заметно поднялись в цене медицинские и коммунальные услуги. Базовый индекс потребительских цен вырос в 2020 г. на 4,21%.

Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе годовая инфляция продолжит повышаться. Согласно нашим расчетам, темпы роста потребительских цен достигнут максимальных значений (5,1–5,2% год к году) в феврале этого года. Весной годовая инфляция начнет быстро снижаться, а по итогам 2021 г. цены вырастут на 3,9%.