Ритейлер Магнит с 17 по 31 декабря 2020 года увеличил выручку на 11,8% по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) повысились на 8,9% за счет роста среднего чека на 18,2%, который был обусловлен увеличением количества товаров в корзине и выбором покупателями более дорогих SKU. Трафик при этом снизился на 7,8%, сообщила компания. В первые десять дней 2021 года выручка Магнита выросла на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сопоставимые продажи увеличились на 6,3%.

Стоит ожидать сильных операционных данных по итогам 4кв., которые должны отразить покупательские тренды: рост покупок в онлайн и офлайн сегменте, что положительно скажется на выручке и рентабельности. Магнит остается нашей одной из самых привлекательных идей в сегменте ритейла и способен в текущем году сохранить высокие темпы роста бизнеса, чему будет способствовать реализация стратегии компании за счет фокуса на онлайн сегмент и повышение эффективности.