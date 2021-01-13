Рубль получил второе дыхание, Минфин вряд ли его сдержит
Внешние факторы рубля оказались на его стороне – коррекция доллара, дальнейший рост сырьевых котировок и восстановление умеренного оптимизма в сегменте валют развивающихся стран – оказали поддержку парам USD/RUB (73.7, 1.1%) и EUR/RUB (89.7, —1.1%).
Сегодня в центре внимания будет публикация планов Минфина относительно объема и направления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила. По нашему мнению, министерство готово перейти к покупкам валюты, однако несмотря на стремительный рост нефтяных цен в последние пару недель, объем будет минимальным, так как будет исходить из прогнозных значений Юралс и фактических объемов добычи в условиях действующего соглашения ОПЕК+. Мы ожидаем плановый объем покупок валюты на сумму в пределах 20 млрд руб. в предстоящий месяц (консенсус: 30 млрд руб.) и не ожидаем негативного влияния на курс валюты в перспективе ближайших недель. Тем не менее, мы не исключаем эмоциональной реакции на переход от продажи валюты к ее покупке в течение первых часов после объявления планов министерства.
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