Минфин планирует сегодня провести первые в этом году аукционы ОФЗ. По словам министра финансов Антона Силуанова, ведомство планирует занять 3,7 трлн руб. на внутреннем рынке в 2021 (что соответствует чистым заимствованиям на уровне 2,7 трлн руб.); этот план включает размещение 1 трлн руб. в 1К21 или 90 млрд руб. в неделю.

Хотя годовой план валовых заимствований правительства снизился с 5,3 трлн руб. в 2020, он остается относительно высоким. Агрессивное увеличение заимствований на внутреннем рынке в прошлом году было в значительной степени профинансировано за счет структурного профицита банковской ликвидности, который составлял 3,7 трлн руб. в среднем за 2М20.

Тем не менее, к концу прошлого года структурный профицит банковской ликвидности исчез, и планы правительства по дальнейшему наращиванию заимствований предполагают, что банки должны будут ограничить рост кредитов, или, что более вероятно, должны будут более активно использовать инструменты рефинансирования ЦБ.

Аппетит правительства к заимствованиям, таким образом, будет веским аргументом для ЦБ против снижения ключевой процентной ставки.

В то же время замедление инфляции во второй половине этого года и риски, связанные с тем, что негативный разрыв выпуска к концу этого года будет сильнее, чем ожидалось изначально, все еще подтверждают наши ожидания того, что цикл понижения ключевой процентной ставки может еще и не завершен.