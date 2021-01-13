ФРС обсуждает не увеличение монетарного стимулирования, а его сокращение
Ни для кого уже не является секретом, что основные боевые действия в этом году разворачиваются на рынках облигаций. За первые торговые дни 2021 года доходность по американским десятилетним казначейским облигациям прорвала уровень 1% и быстро устремилась к отметкам в районе 120 базисных пунктов. Это вызвало разворот доллара США на мировом рынке и остановило рост акций в США.
Основная причина роста доходности – это ожидание повышения инфляции в США, а также возможное сокращение объема операций ФРС в рамках программы количественного смягчения.
Кстати, по последней теме в ФРС развернулась дискуссия. К сегодняшнему дню высказались все руководители американского ЦБ. Расстановка сил сейчас следующая:
1. Топ-менеджеры, Председатель Пауэл и его заместитель Кларида придерживаются мнения, что до полного восстановления экономики ничего менять не нужно. Одним словом, никаких изменений до 2022 года.
2. Региональные президенты Харкер, Бостик, Каплан, Эванс говорят о необходимости рассмотрения вопроса о постепенном сокращении QE уже в 2021 году, связывают это с восстановлением экономики и усилением инфляционного давления.
3. Остальные представители FOMC колеблются «вместе с линией партии», пока определенного мнения не высказали.
С моей точки зрения, самое главное в этом процессе то, что руководство ФРС обсуждает не увеличение монетарного стимулирования, а его сокращение, а значит только вопрос времени, когда оно начнется.
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