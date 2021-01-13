Акции финансовых компаний, в основном банков, стали одними из бенефициаров восстановления рынков со дна марте 2020 года. Популярный ETF на финансовый сектор XLF уже восстановился до уровней, предшествующих обвалу.

Фундаментальные драйверы роста для финансовых акций – это, во-первых, расширение спреда доходностей (см. график ниже), позволяющий банкам увеличить чистую процентную маржу, а во-вторых, общее восстановление и «открытие» экономики.

Кроме того, во многом благодаря покупкам облигаций Федрезервом, долговой рынок не превратился в горячую точку финансового кризиса. Уровень банкротств не стал критичным для банковской системы.

Регистрация вакцины Pfizer-BioNTech усилила оптимизм инвесторов: фонд финансовых акций XLF получает рекордные притоки средств. Это, в том числе, ставка на ускорение роста цен: инфляционные ожидания потребителей и пятилетние инфляционные свопы уже вернулись к уровням начала 2019 года.

И хотя акции банков – одна из лучших инвестиционных идей на период восстановления экономики и роста инфляции, рынок ждёт сигналов от ФРС о том, как регулятор будет действовать в таких условиях.

Есть опасения, что рост инфляционных ожиданий и вместе с ними доходностей трэжерис произошёл слишком быстро.

Однако выступающие на неделе спикеры ФРС, тему цен почти не затронули: лишь Буллард из ФРБ Сент-Луиса заявил, что «инфляция, похоже будет расти».

Инвесторы смогут найти комментарии по теме инфляции в сегодняшней «Бежевой книге ФРС» о состоянии экономики США и в завтрашнем выступлении главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Пока же взгляд на банковский сектор остаётся положительным, об этом говорят и массовые повышения рейтингов и целевой цены акций крупнейших банков.