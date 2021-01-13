Вчерашний день, как и ожидалось, оказался проходным и совершенно незаметным. Торги как начались вблизи нулевых отметок, так и завершились на тех же самых уровнях. Да, в течение дня были некоторые колебания и переход котировок из плюса в минус и обратно, но все же это принципиально ни на что не влияло. Поэтому финальный результат дня, когда мы увидели все три основных индекса в зеленой зоне в нескольких миллиметрах от нулевой отметки вполне закономерен. Рынки  логично легли во флэт перед знаковым голосованием по импичменту Президенту Трампу и стартом нового сезона отчетности и пока никуда не желают двигаться.

Автомобильный салон Moscow Tesla Club

Известный финансист сравнил рост акций Tesla с "ипотечным пузырем"

На отраслевом уровне также ничего из ряда вон выходящего не наблюдалось. На фоне продолжающегося ралли на рынке черного золота вполне закономерно лучше всех смотрелись акции энергетических компаний, которые выросли в среднем почти на 3% (+2,87%). И если в предыдущие дни основной спрос в этом секторе был сосредоточен на акциях лидеров отрасли – компаний Exxon Mobil (XOM, +2,22%) и Chevron (CVX, +1,90%), то вчера инвесторы переключились с «крупняка» на «мелочь» — на акции независимых нефтедобывающих компаний, например, таких как Occidental Petroleum (OXY, +12,65%) или Apache Corporation (APA, +11,22%).

Чуть хуже рынка смотрелись вчера акции медицинского сектора, которые в среднем потеряли 0,54% от своей капитализации. Связано это прежде всего с текущей переоценкой результатов деятельности крупнейших фармацевтических компаний, которую проводят ведущие инвестдома в преддверии выхода квартальной отчетности, в сторону понижения. Ничего страшного в этом нет, мы с очень большой вероятностью в самое ближайшее время увидим восстановление их котировок, поскольку многие компании, работающие в этом секторе, имеют блестящий потенциал для роста.

Однобокий растущий пузырь: к чему должны быть готовы инвесторы сейчас

Если на обще рыночном и отраслевом уровне ничего особенного не наблюдалось, то вот на уровне отдельных компаний вчера были свои звездочки. Здесь вновь приходится говорить о компании Tesla (TSLA, +4,71%), чьи акции вновь были на голову лучше всех остальных по крайней мере среди акций крупных компаний. Безусловно, сейчас очень много говорится о сильной перекупленности этих бумаг и надувании грандиозного мыльного пузыря. Однако факт остается фактом – акции Tesla летят все выше и выше и покоряют одну высоту за другой. Даже самые скептически настроенные аналитики начали дружно пересматривать свои target price по этой компании в сторону повышения. А плюс еще постоянно выходящая информация о том, что Tesla начинает сотрудничать c ведущими автопроизводителями мира (вчера было объявлено о сотрудничестве Tesla и индийской Tata Motors (TTM, +4,09%) добавляют участникам рынка позитива и еще большего желания купить акции компании, улетающей на наших глазах на Марс.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже во вторник 12 января был заключено 1,7 млн. сделок с акциями 1 408 эмитентов на общую сумму более 1,7 млрд. долларов США. 

Ожидания рынка

Если первые два дня текущей недели прошли в достаточно спокойной обстановке и особых поводов для всплеска эмоций у участников рынка не было, то сегодня все может измениться. Ожидания, связанные с голосованием в Конгрессе по поводу импичмента Президента Трампа, пока, как мы видим, не сильно беспокоят инвесторов. Однако все же и особого оптимизма по этому поводу они не выказывают. Поэтому на рынке наблюдается скорее некая настороженность – как чего не случилось!? 

Осторожно, доллар! Почему не стоит играть на его усилении

Еще один момент, которые заставляет пока инвесторов не спешить с покупками – это старт грядущего сезона отчетности в пятницу. Общие прогнозы аналитиков по этому поводу совершенно невнятные и поэтому многие предпочитают подождать первые данные и тогда уже они начнут строить планы на ближайшее будущее. 

Ну и ко всему прочему пока не добавляет оптимизма ситуация с коронавирусом. Уровень заболеваемости повсеместно очень высокий и все надежды инвесторов, что как только начнется вакцинация, то ковид отступит, как видим, не сбываются.

Спокойствие, только спокойствие: каким будет 2021 для экономики и рубля

Исходя из всего этого у рынков пока нет особого желания куда-либо направленно двигаться, и они ушли в глухой боковик. Это мы видим и по европейским индексам и по фьючерсам на основные американские индексы. По итогам первой половины дня все они хоть и стоят в зеленой зоне, но плюс настолько небольшой, что он «при первом шухере» легко и просто может превратиться в минус. 

С точки зрения выхода макроэкономических данных сегодня особых угроз не ожидается. В 16-30 мск появятся на свет очень интересные данные по динамике потребительских цен за декабрь. Однако сейчас этот индикатор вряд ли сможет повлиять на настроение участников рынка каким бы он ни был. А вот данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, выходящие как обычно в 18-30 мск, безусловно могут внести свежесть в застоявшееся болото, но по прогнозам аналитиков там должно быть все хорошо и поэтому также особо волноваться по этому поводу не стоит. 

Поэтому основная интрига сегодняшнего дня состоит в том, как в итоге проголосуют законодатели по поводу импичмента и какова же в конечном счете будет реакция участников фондового рынка на то или иное решение.  