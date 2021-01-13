Вчерашний день, как и ожидалось, оказался проходным и совершенно незаметным. Торги как начались вблизи нулевых отметок, так и завершились на тех же самых уровнях. Да, в течение дня были некоторые колебания и переход котировок из плюса в минус и обратно, но все же это принципиально ни на что не влияло. Поэтому финальный результат дня, когда мы увидели все три основных индекса в зеленой зоне в нескольких миллиметрах от нулевой отметки вполне закономерен. Рынки логично легли во флэт перед знаковым голосованием по импичменту Президенту Трампу и стартом нового сезона отчетности и пока никуда не желают двигаться.

Известный финансист сравнил рост акций Tesla с "ипотечным пузырем"

Чуть хуже рынка смотрелись вчера акции медицинского сектора, которые в среднем потеряли 0,54% от своей капитализации. Связано это прежде всего с текущей переоценкой результатов деятельности крупнейших фармацевтических компаний, которую проводят ведущие инвестдома в преддверии выхода квартальной отчетности, в сторону понижения. Ничего страшного в этом нет, мы с очень большой вероятностью в самое ближайшее время увидим восстановление их котировок, поскольку многие компании, работающие в этом секторе, имеют блестящий потенциал для роста.

Однобокий растущий пузырь: к чему должны быть готовы инвесторы сейчас

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже во вторник 12 января был заключено 1,7 млн. сделок с акциями 1 408 эмитентов на общую сумму более 1,7 млрд. долларов США.

Ожидания рынка

Если первые два дня текущей недели прошли в достаточно спокойной обстановке и особых поводов для всплеска эмоций у участников рынка не было, то сегодня все может измениться. Ожидания, связанные с голосованием в Конгрессе по поводу импичмента Президента Трампа, пока, как мы видим, не сильно беспокоят инвесторов. Однако все же и особого оптимизма по этому поводу они не выказывают. Поэтому на рынке наблюдается скорее некая настороженность – как чего не случилось!?

Осторожно, доллар! Почему не стоит играть на его усилении

Ну и ко всему прочему пока не добавляет оптимизма ситуация с коронавирусом. Уровень заболеваемости повсеместно очень высокий и все надежды инвесторов, что как только начнется вакцинация, то ковид отступит, как видим, не сбываются.

Спокойствие, только спокойствие: каким будет 2021 для экономики и рубля

С точки зрения выхода макроэкономических данных сегодня особых угроз не ожидается. В 16-30 мск появятся на свет очень интересные данные по динамике потребительских цен за декабрь. Однако сейчас этот индикатор вряд ли сможет повлиять на настроение участников рынка каким бы он ни был. А вот данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, выходящие как обычно в 18-30 мск, безусловно могут внести свежесть в застоявшееся болото, но по прогнозам аналитиков там должно быть все хорошо и поэтому также особо волноваться по этому поводу не стоит.

Поэтому основная интрига сегодняшнего дня состоит в том, как в итоге проголосуют законодатели по поводу импичмента и какова же в конечном счете будет реакция участников фондового рынка на то или иное решение.



