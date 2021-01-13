В лидерах роста к середине сессии пребывали акции банка “Санкт-Петербург” (+2,18%) и котировки Роснефти (+1,93%). В лидерах снижения были бумаги ММК (-5,42%), которые упали после закрытия реестра под дивиденды, и акции ОГК-2 (-3,68%).

Акции Роснефти в среду росли без явных корпоративных причин, судя по всему, пытаясь отыграть высокие цены на нефть.

С технической точки зрения котировки Роснефти в последние сессии повышались на достаточно неплохих объемах, что говорит о явном интересе покупателей к бумагам. В среду цены обновили пик сентября 2018 года, поднявшись до 493,95 руб. Следующим важным сопротивлением для них выступает уровень 495,50 руб., а там недалеко и до исторического максимума 522,80 руб. Для достижения последнего, впрочем, котировкам наверняка понадобится сохранение восходящей динамики нефтяных фьючерсов, которые в краткосрочном периоде выглядят перекупленными. Тенденцию к фиксации прибыли по Роснефти может вызывать и близость психологически важной отметки 500 руб. Сохранять “длинные” позиции по Роснефти имеет смысл как минимум при положении выше поддержки 475 руб., но инвесторам, давно вошедшим в бумагу, можно зафиксировать часть полученной прибыли уже сейчас ввиду рисков коррекции котировок вместе с нефтью. В остальном веских сигналов грядущего разворота вниз пока не поступает.