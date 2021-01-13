На старте сессии рубль укрепился на позитивном внешнем фоне, но затем он стал быстро ухудшаться, вызвав резкое снижение российской валюты. В начале дня глобальные площадки и нефтяные цены повышались, но утром перешли к нисходящей динамике.

К негативу, связанному с быстрым распространением коронавируса в мире, добавляются вспышки заболевания в Азии, в том числе Японии и Китае. Ранее считалось, что эти страны успешно противостоят пандемии и окончательно решили эту проблему.

Развивающиеся валюты утром демонстрировали разнонаправленную динамику, но после нашего открытия устремились вниз, большинство вышло в умеренный минус. Данный импульс был вызван быстрым восстановлением доллара США, который после вчерашнего снижения в среду некоторое время оставался под давлением.

Российский долговой рынок не смог переломить негативную тенденцию. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI совершил разнонаправленные движения, и вслед за отскоком возобновил снижение, переписав двухмесячный минимум.

Рубль прервал укрепление при первых признаках ухудшения ситуации на мировых рынках. Дополнительное давление на него оказало решение Минфина РФ возобновить покупки инвалюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Нефть не удержалась на новых многомесячных вершинах

В начале дня нефтяные цены поступательно росли, обновляя одиннадцатимесячные вершины. Однако утром котировки перешли к планомерному снижению. В данный момент Brent находится около отметки $56,7, теряя 0,2%.

Некоторое время поддержку нефти оказывала ночная статистика Американского института нефти, показавшая более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти. Однако активный рост доллара и ухудшение ситуации на других рынках не позволили котировкам нефти удержать достигнутые вершины.

Сегодня в 18:30 МСК финальные отраслевые данные представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 2,3 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 5,4 млн барр.

Доллар возобновил рост

В начале дня американская валюта находилась под умеренным давлением, но после нашего открытия стала активно повышаться. К текущему моменту произошел небольшой откат, сейчас индекс доллара (DXY) прибавляет 0,25% вблизи отметки 90,3 п.

Сегодня повлиять на все рынки способны данные по индексам потребительских цен в США, выходящие в 16:30 МСК. Если они превысят прогнозы, это увеличит риски всплеска инфляции, который будет угрожать мягкой монетарной политике ФРС. Поэтому доллар может ускорить рост на такой статистике.

Европейская валюта в начале дня пыталась продолжить восходящее движение предыдущей сессии. Однако после старта российской сессии пара EUR/USD устремилась вниз, теряя сейчас 0,3% около значения 1,217.

Техническая картина

Пара USD/RUB сегодня отскочила от промежуточной поддержки 73,4 руб., направившись в середины диапазона консолидации 73,05–75,30. Уровень 74 руб. пока выступил препятствием для этого снижения, однако в случае его превышения мы можем увидеть атаку на сопротивление 75 руб.