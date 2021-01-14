Коронавирус ещё не побеждён, но человечество переходит в активное контрнаступление благодаря быстрой разработке нескольких вакцин в ряде стран. От успеха компании массовой вакцинации будет зависеть то, в какой степени мировая экономика вернётся к нормальному функционированию. Хотелось бы сказать, что всё вернётся на круги своя, но некоторые последствия пандемии уже привели к смене восприятия будущего.

Пандемия стала временным вызовом, но запустила структурные изменения

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель

Меркель рассказала, как пандемия меняет баланс сил в мировой экономике

Прежде всего, стало ясно, что личные деловые контакты – это далеко не обязательный атрибут бизнеса, как и работа в офисе. Карантинные меры позволили многим почувствовать удобство дистанционной работы. До трети работников офиса готовы работать дистанционно на постоянной основе. В связи с этим появляется необходимость дальнейшего развития высокоскоростного интернета и организации бизнес-процессов вне офисных помещений. В компаниях также обнаружили, что дистанционная работа – это далеко не всегда потеря эффективности. Более того, дистанционные рабочие места обходятся гораздо дешевле офисных.

В плане глобальной экономической ситуации пандемия породила масштабные стимулы как центральных банков, так и правительств. Однако мало кто задумывается о последствиях таких денежных вливаний на поддержку уровня жизни и деловой активности. Общий объём стимулирующих мер в 2020 году составил около 15% от мирового ВВП. Однако это также увеличило публичный долг на сравнимую величину.

Надежды правительств и регуляторов на разогрев инфляции, которая сожжёт долги, могут не оправдаться.

Рост доходов населения явно отстаёт от денежных вливаний. По сути, продолжается процесс приватизации прибыли и национализации долга, что уже в ближайшие годы способно привести к очередному кризису долговых рынков. Золото уже выражает недоверие к валютам, подорожав за год почти на 20%. Собственно говоря, активный приток инвесторов на фондовые рынки по всему миру также отражает недоверие наиболее активных граждан к чисто денежным накоплениям, когда во всем мире реальные ставки находятся в отрицательной зоне. 

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Ещё одним важным выводом пандемии стало то, что страны, экономившие на системе здравоохранения и массовой медицине, оказались в числе наиболее пострадавших от COVID-19. В этом плане особняком стоит Китай, который построил свою систему здравоохранения по советскому типу. Дисциплина китайского населения также оказалась гораздо выше, чем в демократических странах, где часто возникали антимасочные движения.

В любом случае, пандемия показала, что здоровье обычного дворника или рабочего является столь же важным компонентом стабильности экономики, как и условия функционирования бизнеса.

Поэтому можно ожидать от правительств различных стран расширения массовой медицины.

В остальном, придётся привыкать к условиям постоянного вирусного контроля, профилактическим мерам в местах общественного скопления и прививочным паспортам. Последнее потребуется для восстановления глобального туризма, культурного и делового обмена.

В жизнь простых граждан более широко войдут интернет-покупки, дистанционная работа и осторожность в социальных контактах.

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Однако времена, когда мы вновь сможем без боязни жать руки друг другу, ходить в рестораны, на спортивные мероприятия, посещать офлайн магазины – обязательно вернутся. COVID-19 – это далеко не первая пандемия в истории человечества и она так же останется в истории, как грипп Испанка в 1918 году и Великая чума 14 века.