Коронавирус ещё не побеждён, но человечество переходит в активное контрнаступление благодаря быстрой разработке нескольких вакцин в ряде стран. От успеха компании массовой вакцинации будет зависеть то, в какой степени мировая экономика вернётся к нормальному функционированию. Хотелось бы сказать, что всё вернётся на круги своя, но некоторые последствия пандемии уже привели к смене восприятия будущего.

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В плане глобальной экономической ситуации пандемия породила масштабные стимулы как центральных банков, так и правительств. Однако мало кто задумывается о последствиях таких денежных вливаний на поддержку уровня жизни и деловой активности. Общий объём стимулирующих мер в 2020 году составил около 15% от мирового ВВП. Однако это также увеличило публичный долг на сравнимую величину.

Надежды правительств и регуляторов на разогрев инфляции, которая сожжёт долги, могут не оправдаться.

Рост доходов населения явно отстаёт от денежных вливаний. По сути, продолжается процесс приватизации прибыли и национализации долга, что уже в ближайшие годы способно привести к очередному кризису долговых рынков. Золото уже выражает недоверие к валютам, подорожав за год почти на 20%. Собственно говоря, активный приток инвесторов на фондовые рынки по всему миру также отражает недоверие наиболее активных граждан к чисто денежным накоплениям, когда во всем мире реальные ставки находятся в отрицательной зоне.

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В любом случае, пандемия показала, что здоровье обычного дворника или рабочего является столь же важным компонентом стабильности экономики, как и условия функционирования бизнеса.

Поэтому можно ожидать от правительств различных стран расширения массовой медицины.

В остальном, придётся привыкать к условиям постоянного вирусного контроля, профилактическим мерам в местах общественного скопления и прививочным паспортам. Последнее потребуется для восстановления глобального туризма, культурного и делового обмена.

В жизнь простых граждан более широко войдут интернет-покупки, дистанционная работа и осторожность в социальных контактах.