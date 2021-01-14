Экономикам придётся привыкать к условиям постоянного вирусного контроля
Коронавирус ещё не побеждён, но человечество переходит в активное контрнаступление благодаря быстрой разработке нескольких вакцин в ряде стран. От успеха компании массовой вакцинации будет зависеть то, в какой степени мировая экономика вернётся к нормальному функционированию. Хотелось бы сказать, что всё вернётся на круги своя, но некоторые последствия пандемии уже привели к смене восприятия будущего.
Пандемия стала временным вызовом, но запустила структурные изменения
В плане глобальной экономической ситуации пандемия породила масштабные стимулы как центральных банков, так и правительств. Однако мало кто задумывается о последствиях таких денежных вливаний на поддержку уровня жизни и деловой активности. Общий объём стимулирующих мер в 2020 году составил около 15% от мирового ВВП. Однако это также увеличило публичный долг на сравнимую величину.
Надежды правительств и регуляторов на разогрев инфляции, которая сожжёт долги, могут не оправдаться.
Рост доходов населения явно отстаёт от денежных вливаний. По сути, продолжается процесс приватизации прибыли и национализации долга, что уже в ближайшие годы способно привести к очередному кризису долговых рынков. Золото уже выражает недоверие к валютам, подорожав за год почти на 20%. Собственно говоря, активный приток инвесторов на фондовые рынки по всему миру также отражает недоверие наиболее активных граждан к чисто денежным накоплениям, когда во всем мире реальные ставки находятся в отрицательной зоне.
Спокойствие, только спокойствие: каким будет 2021 для экономики и рубля
В любом случае, пандемия показала, что здоровье обычного дворника или рабочего является столь же важным компонентом стабильности экономики, как и условия функционирования бизнеса.
Поэтому можно ожидать от правительств различных стран расширения массовой медицины.
В остальном, придётся привыкать к условиям постоянного вирусного контроля, профилактическим мерам в местах общественного скопления и прививочным паспортам. Последнее потребуется для восстановления глобального туризма, культурного и делового обмена.
В жизнь простых граждан более широко войдут интернет-покупки, дистанционная работа и осторожность в социальных контактах.
Осторожно, доллар! Почему не стоит играть на его усилении
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210114/832799014.html