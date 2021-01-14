13 марта 2020 года Bitcoin стоил $4361, за 301 день он вырос более чем на 800%, достигнув своего исторического максимума почти в $42000. 9 января на криптовалютном рынке началась масштабная коррекция, которая привела к падению BTC на 27% в минимуме до $30430.

Биткоин уже все: обновил исторический максимум и стал похож на пузырь

Рынок молодой и низколиквидный, если сравнивать его с фондовым рынком США, да и капитализация всего рынка сопоставима со стоимостью всего лишь одной из крупнейших компаний и далека до полной капитализации фондового рынка.

После крупного роста в 2020 году коррекция была ожидаема, вопрос был только в том, что послужит спусковым механизмом для ее начала, а второй вопрос — сколько на продлится — пока открытый.

Очевидные причины падения

Давайте разберем несколько явных причин начала падения рынка:

Необходимость «технической» корррекции: рынок был «перегрет» после такого роста

Ужесточение риторики финансовых регуляторов США и Великобритании по отношению к криптовалютам, инвесторов предупредили, что они «должны быть готовы к потере всех денег» при работе с таким типом активов.

Продажа активов и фиксация прибыли крупными игроками, в том числе институциональными, после окончания отчетного периода.

Неконтролируемая эмиссия стейблкоина USDT. До 15 января 2021 года Tether и BitFinex должны предоставить генеральной прокуратуре Нью-Йорка данные о своей деятельности, доказывающие их непричастность к манипулированию рынком, мошенничеству и отмыванию денег. Это событие создаёт серьезное давление на весь рынок, так как USDT является наиболее торгуемым активом на крипторынке и все основные объемы торгов криптовалют сосредоточены в парах с ним.

Вероятность банкротства Tether (USDT) приведет к огромному удару по всему рынку.

Скрытые факторы

Но не менее интересными являются и неявные причины, влияющие на процессы на криптовалютном рынке. Одним из таких является поведение крупных фондов и институциональных клиентов в период 2020 года.

Биткоин: все самое худшее еще впереди

Таким образом, на протяжении всего года создавался позитивный новостной фон с задержкой, когда крупные игроки уже совершили свои операции по набору позиции, а ритейл на таких новостях продолжали свободно и без помех двигать рынок дальше вверх.

Итогом всей этой истории стали новости конца 2020 — начала 2021 года о том, что Bitcoin — это новый перспективный актив, цена на него в скором времени достигнет $145 тыс и более. Причем публиковались эти новости и обзоры в крупных американских изданиях, а авторами были известные банки и аналитики.

Это было ярким показателем того, что все скоро изменится, ведь именно такой новостной фон обычно свидетельствует о начале фазы продаж крупных игроков. Поэтому несмотря на кажущийся позитив, рынок через некоторое время все же начал двигаться вниз. А в соцсетях стало все больше появляться сообщений о покупках ритейл-клиентами криптоактивов на кредитные средства (напоминает 2017?). Я совсем не исключаю, что через несколько месяцев мы увидим новости о том, что такой-то фонд успел распродать по $35-40 тыс весь объем своих инвестиций в BTC.

Не все то золото

Bitcoin по-прежнему остается скорее спекулятивным активом, чем инвестиционным, и в такой ситуации очень маловероятно, что он когда-либо заменит собой золото в качестве защитного актива.

Но если фундаментально все могло бы прийти к этому, то некоторые забывают о наличии чисто технических проблем, которые не позволят Bitcoin занять место золота.

Золото или криптовалюта? Что будет расти в 2021 году

Дальнейшее усложнение майнинга приведет к еще большему коллапсированию сети, а после добычи последнего блока сеть по сути «встанет», и тогда будет необходимо принимать решение о модификации Bitcoin. Поэтому, на мой взгляд, Bitcoin будет трудно занять место золота в ряду защитных активов до тех пор, пока основные технические проблемы не решены, несмотря на то, что он остается отличным активом для краткосрочной и среднесрочной спекуляции.

Что дальше?

Дальнейшее падение BTC, в большей степени, будет зависеть от мировой экономической ситуации и от крупных участников рынка.

Биткоин резко потерял в цене. Что дальше?

Маслом в огонь для продолжения падения послужат показательные суды над участниками крипторынка и закрытие сомнительных криптобирж.