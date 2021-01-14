В среду в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Роснефть (ROSN) выросла на 2.7% после завершения сделки по обмену активами с ННК. Обыкновенные акции Московской биржи (MOEX) подорожали на 1.8%, Новатэка (NVTK) – на 1.6%, Лукойла (LKOH) – на 1.4%. Тем временем ММК (MAGN) подешевел на 6.6% из-за закрытия реестра акционеров «под дивиденды» (промежуточные дивиденды в размере 2.391 руб. на акцию). Северсталь (CHMF) потеряла 2.4%. НЛМК (NLMK) – 1.9%, РусАл (RUAL) – 1.7%.

Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, привилегированные акции и обыкновенные акции Варьеганнефтегаза (VJGZP, VJGZ) подорожали почти на 40%, привилегированные акции Казаньоргсинтеза (KZOSP) – на 23.9%, обыкновенные акции Южного Кузбасса (UKUZ) – на 12.6%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в небольшом плсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправлено Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом плюсе, азиатские находятся в среднем в минусе.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС. В то время как сообщения о возможности объявления нового плана поддержки экономики США на сумму $2 трлн. вызвали некоторое оживление на западных фондовых площадках, обстановка на сырьевых рынках сегодня не выглядит достаточно уверенной, чтобы обеспечить устойчивый поток заявок на покупку по российским бумагам. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим ниже 74.0 по паре доллар-рубль.