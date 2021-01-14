Сценарий торгов на российском рынке акций вчера повторился: рост на открытии и очень плавное последующее сползание вниз. По итогам основной сессии Индекс Мосбиржи практически не изменился.

В лидерах роста вчера были акции «Мечела». Но как это часто бывает в последние месяцы, подъем котировок произошел без наличия каких-либо новостей. Поэтому трудно судить, продолжится ли рост бумаг, и если да, то до какой отметки. Однако обычно рост идет пару-тройку дней, а потом перекидывается на «дочки» компании.

Около 2,5% прибавили акции «Роснефти». Их подъем можно объяснить дорогой нефтью и тем, что компания выиграет от повышения квот на добычу нефти. Но этот факт был известен еще на прошлой неделе. Так что к росту присоединяться мы не рекомендуем, а агрессивным инвесторам, наоборот, стоит искать момент для открытия шортов при первых признаках разворота бумаги. Но поймать удастся вряд ли больше процента-двух: рынки пока не намерены корректироваться.

Чуть более 2% потерял в капитализации Сбербанк. Возможно, это первые признаки фиксации прибыли нерезидентами по российским акциям.

В целом как российский, так и американский рынок акций залегли в боковик, где пытаются снять техническую перекупленность. Вывести их из этого состояния может Джо Байден, если он в ближайшее время, как ожидают эксперты, расскажет о своих планах поддержать экономику страны «триллионами долларов». Если триллионов окажется мало, и Байден разочарует игроков, то рынки отправятся в неглубокую коррекцию.

В целом же сценарий снижения является наиболее вероятным в ближайшей перспективе, поэтому новые покупки стоит делать лишь точечно и спекулятивно.

Об увеличении желания зафиксировать прибыль говорит и динамика акций самой Мосбиржи, прибавивших вчера чуть менее процента. В последнее время мы часто видим рост бумаг этого эмитента на снижающемся рынке.

С утра внешний фон нейтральный: слабо подрастают американские фьючерсы, немного подешевела нефть. Так что открытие нас ждет нейтральное, после чего не исключено возобновление плавного снижения, если внешний фон не начнет улучшаться.

Рубль в паре с долларом попытался вчера укрепиться, но под занавес глобальных торгов вновь отошел поближе к отметке 74. Чуть выше формируется не сильное техническое сопротивление по паре доллар-рубль, пробой которого откроет паре дорогу на отметку 76.

Негативно рынок воспринял решение Минфина после многих месяцев возобновить покупку валюты в рамках бюджетного правила. С 15 января по 4 февраля ЦБ будет ежедневно закупать для финансового ведомства эквивалент 7,1 млрд руб, в то время как ранее каждый день объем поддержки рубля составлял 2,2 млрд руб в валютном эквиваленте.

Объем закупок небольшой относительно торговых оборотов. Но складывается впечатление, что крупные экспортеры вновь начали придерживать валюту, и не продавать ее на Московской бирже в расчете на снижение курса рубля. По крайней мере в последние дни мы не видели какого-то усиления предложения долларов и евро. А между тем, у экспортеров за длительные новогодние каникулы скопилась валюта.

В таких условиях шансов на укрепление рубля не много, рекомендуем готовиться к очередной волне девальвации «россиянина».



