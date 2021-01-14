Сегодня внешний фон рынке складывается неоднозначный. Технические индикаторы показывают, что сопротивление росту на тех высотах, где находится Индекс МосБиржи, продолжает увеличиваться. В этих условиях мы ожидаем начала торгов на российском фондовом рынке недалеко от уровней вчерашнего закрытия.

Накануне в среду американские фондовые индексы закрылись с незначительными изменениями в ожидании голосования Палаты Представителей по вопросу объявления второго импичмента действующему президенту Дональду Трампу. S&P 500 вырос на 0,23%, до 3809,84 п., Dow Jones Industrial Average снизился на 0,03%, до 31060,47 п., а NASDAQ Composite прибавил 0,43%, до 13128,95 п.

Результаты заседания стали известны уже после завершения торговой сессии: Палата проголосовала за импичмент с соотношением 232 на 197. Для принятия проекта теперь необходимо 2/3 голосов «за» в Сенате США, который, по словам Митча МакКоннелла, не соберется раньше 19 января.

Европейские рынки вчера тоже не показали сильной динамики: британский FTSE100 отступил на 0,13%, до 6745,52 п., германский DAX прибавил 0,11%, до 13939,71 п., французский CAC40 подрос на 0,21%, до 5662,67 п. Региональный Индекс STXE 600 закончил день в плюсе на 0,11%, закрывшись на уровне 409,07 п.

Российский фондовый рынок вчера также завершил основную сессию без единой динамики ключевых индексов. Индекс МосБиржи снизился на 0,04%, до 3470,26 п., а номинированный в долларах Индекс РТС вырос на 0,12%, до 1486,77 п.

Сильнее прочих выглядели акции нефтегазового сектора, чему способствовали высокие цены на углеводороды, а также данные о сокращении запасов в США. В составе Индекса МосБиржи в числе растущих бумаг оказались акции «Роснефти» (+2,88%), «НОВАТЭКа» (+1,47%), «ЛУКОЙЛа» (+1,15%) и привилегированные акции «Татнефти» (+2,30%).

Металлургический сектор, напротив, показывал преимущественно негативную динамику, по итогам торгов снизились котировки «Северстали» (−2,01%), «РУСАЛа» (−2,02%), НЛМК (−2,02%), а больше всех — акции ММК (−6,53%), совершившие дивидендный гэп вниз на фоне отсечки по дивидендам за 3 квартал.

Индекс МосБиржи притормозил на новых высотах. Накапливается сопротивление росту, о чем предупреждает RSI, который находится в зоне перекупленности и показывает признаки дивергенции. Это повышает вероятность коррекции до уровня поддержки в районе 3320 п.



