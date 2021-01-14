Российский рынок акций три дня подряд в течение сессии демонстрирует преимущественно негативную динамику. После роста на открытии затем следует плавное сползание вниз индекса Мосбиржи, что отражает слабость покупателей и желание участников зафиксировать прибыль после продолжительного ралли. Наш рынок уже без особого энтузиазма реагирует на всплески оптимизма глобальных площадок и восходящие импульсы нефти, снижаясь при первых признаках ухудшения внешнего фона.

В краткосрочной перспективе осторожный взгляд на активное формирование новых позиций в акциях широким фронтом. С учетом накопленной перегретости риски коррекции остаются повышенными. По индексу Мосбиржи ключевые уровни сопротивления сейчас расположены на 3520 и 3600–3610 п. Многие акции на российском рынке в последние недели уже достаточно сильно выросли и переоценились.

Сильнее остальных выглядит нефтегазовый сектор за счет высоких сырьевых цен. Лучше рынка накануне торговались акции Роснефти (+2,4%) и Новатэка (+1,7%). При сохранении текущей конъюнктуры на рынке энергоносителей опережающая динамика отрасли относительно индекса Мосбиржи может еще некоторое время сохраниться. С технической точки зрения пространство для подъема при благоприятном фоне остается в Газпром нефти, Лукойле, Газпроме.

Среди других наиболее заметных движений можно выделить ускорение в обыкновенных акциях Мечела, подскочивших во второй половине дня на 7,5%. Новых корпоративных драйверов при этом не обнаружено. Для Мечела и его дочек такие резкие и внезапные движения в последние недели стали регулярным явлением. В среду на повышенных оборотах продолжилось ралли и в привилегированных акциях Казаньоргсинтеза (+23,9%). Движение не подтверждалось какими-то официальными сообщениями эмитента.

Резкое укрепление рубля, произошедшее во вторник, вчера не получило продолжения. Курс USD/RUB завершал сессию около 73,75. Сдержанную динамику рубля относительно высоких цен на нефть в последние недели можно списать как на геополитический фактор (неопределенность из-за прихода Байдена), так и на рост инфляционных ожиданий вкупе с отскоком ставок по долларовым безрисковым инструментам.

Кроме того, Минфин вчера обнародовал план операций на валютном рынке с 15 января по 4 февраля. После девяти месяцев продажи валюты ведомство теперь начнет ее покупать. Объем ежедневных операций составит 7,1 млрд руб.

Новость не является неожиданной, учитывая прошедший рост цен на нефть и бюджетное правило. Тем не менее фактор поддержки рубля теперь становится фактором давления. Масштаб операций по покупке валюты незначительный относительно общего объема торгов, поэтому влияние на курс USD/RUB лишь умеренное. Ближайшей областью поддержки по доллару остается район 72,6–73, зона сопротивления находится около 76.

Возможно, что сегодня избранный президент США Джо Байден объявит о планах по новым стимулам поддержки американской экономики на «триллионы долларов», о чем он предупреждал на прошлой неделе. В то же время стоит учитывать перегретость фондовых площадок, так что в случае скромных популистских комментариев Байдена может произойти фиксация по факту.

В США стартует сезон отчетности. Можно считать, что он начнется сегодня с публикации результатов Delta Airlines. А уже завтра отчитаются крупнейшие американские банки: JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,2%, нефть Brent в минусе на 0,1% и находится около уровня $56.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия среды.



